Tennisser Gaël Monfils verdedigt zijn titel in Ahoy

Gaël Monfils zal in de eerste week van maart zijn titel verdedigen bij het ABN AMRO Wereld Tennis Tournament in Rotterdam. De Fransman kan in Ahoy historie gaan schrijven door als eerste tennisser het toernooi drie keer te winnen.

Monfils neemt voor de tiende keer deel aan het toernooi in Rotterdam. Hij won in 2019 en 2020 en stond ook al een keer in de finale. Eerder werd al bekend dat hij de strijd aan zal moeten gaan met onder andere Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Daniil Medvedev en Jannik Sinner.

De 48 ste editie van het toernooi in Ahoy is dit jaar vanwege corona zo goed als zeker zonder publiek en is van 1 tot en met 7 maart.