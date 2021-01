Guyon Fernandez in FC Rijnmond: 'Wordt een hele klus voor Slot om met dit Feyenoord goed voor de dag te komen'

"Arne Slot zal met belangstelling hebben gekeken en tot de conclusie zijn gekomen dat het een hele klus gaat worden om volgend seizoen met Feyenoord goed voor de dag te komen." Dat zegt Guyon Fernandez in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond over de Feyenoord-trainer van volgend seizoen. "Het is wel de vraag of er geld is om de benodigde versterkingen te halen," gaat de voormalig aanvaller verder.

Analyticus Thomas Verhaar zag wel duidelijk waar het aan lag en hoe Feyenoord tactisch werd afgetroefd door AZ, in de wedstrijd die met 3-2 verloren ging. "Het plan van Feyenoord was niet veel anders ten opzichte van hoe ze normaal spelen. Ze zakken wat in en proberen dan vanuit de opbouw tot kansen te komen. Maar ze liepen daardoor in de val bij AZ, zij waren aan het wachten terwijl Feyenoord aan het opbouwen was en werkten toen al positioneel aan hun counters."

Feyenoord zwakker in thuisduels

Feyenoord is, tot nu toe, dit seizoen zwakker in thuisduel dan buiten de eigen Kuip. Normaal gesproken is dit andersom, maar in dit corona-seizoen zonder publiek is Feyenoord al tegen elf verliespunten aangelopen.

Guyon Fernandez speelde in De Kuip en denkt dat dit puur te verklaren is door de afwezigheid van het thuispubliek. "Feyenoord wordt zelf geholpen door Het Legioen, maar ook voor de tegenstander en scheidsrechter is het een factor die mee telt. Als dat helemaal wegvalt, dan gaat het om de kwaliteit en inzet die je toont. Als dat niet altijd 100% is, dan gaat het mis."

Bekijk bovenaan dit bericht de hele uitzending terug. De mannen bespreken daarin ook een eventueel vertrek van Jorgensen (en hoe dat op te vangen) en praten uitgebreid na over FC Utrecht - Sparta.