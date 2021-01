Guyon Fernandez over Feyenoord-AZ in FC Rijnmond

Guyon Fernandez is maandag te gast in FC Rijnmond. De voormalig aanvaller van Feyenoord en Excelsior zit samen met Thomas Verhaar en Sinclair Bischop aan tafel bij de voetbaltalkshow die wordt gepresenteerd door Bart Nolles. Er zal met name worden nagesproken over de nederlagen van Sparta en Feyenoord.