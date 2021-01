Landmacht springt bij in Capels revalidatiecentrum: 'Deze locatie had anders niet open gekund'

Twee maanden geleden stond hij nog in de frontlinie in Afghanistan, nu brengt hij pillen rond in revalidatiecentrum Avanze van zorginstelling Laurens in Capelle aan den IJssel. Met tien collega's van de Koninklijke Landmacht probeert sergeant Thomas de druk op de zorg daar de komende weken te verlichten.

De zorginstelling aan de 's-Gravenweg moest afgelopen tijd even helemaal dicht. "We hadden een grote uitbraak hier, waardoor de medewerkers ziek waren en we de patiënten moesten uitplaatsen. We waren daardoor in één klap 24 plekken kwijt", vertelt directeur Hans Straver. "Het is belangrijk dat deze locatie open blijft, want mensen stromen hier naartoe door."

De hulp van de Landmacht komt dus als geroepen. "Het zijn andere werkzaamheden, maar daardoor niet minder leuk", vertelt de sergeant maandagochtend op Radio Rijnmond. "We proberen niet alleen de zorg hier te verlichten, maar willen ook de opnamecapaciteit verhogen zodat de ziekenhuizen hun patiënten eerder kunnen ontslaan."

Doorstroming

Met behulp van GHOR en GGD Rotterdam-Rijnmond kon de Landmacht bij Avanze aan de slag. De sergeant en zijn collega's zijn hartelijk ontvangen, vertelt Thomas. "Je merkt dat de vaste collega's onze aanwezigheid als een verlichting zien. We doen dat niet alleen hier, maar ook elders in het land."

Revalidatiecentra spelen een belangrijke rol in de doorstroming van patiënten uit de ziekenhuizen. Zodra in een revalidatiecentrum geen plek is, blijven zij namelijk een ziekenhuisbed bezet houden.

Zonder hun hulp had de zorgketen verstopt geraakt, zegt de directeur. "Dan had deze locatie niet open gekund en hadden we 24 plekken minder gehad, bovenop de plekken die we al minder hebben door uitbraken elders. Dan was er fors minder capaciteit geweest."