Rijnmond Fit: een bonensalade en een buikspieroefening om fit te worden

Na een decembermaand vol zoete lekkernijen en grote diners is januari de maand om al die aangegeten kilo's kwijt te raken. Iedere maandag van 10:00 tot 13:00 uur staat het radioprogramma van Erik Lemmers daarom in het teken van onze gezondheid. Wekelijks besteden we aandacht aan onze voeding en is er een oefening van voormalig Olympiër en Gezond010-ambassadeur Patrick van Luijk.