Podcast Rijnmond: ‘Zorgelijk dat ze in Alkmaar met minder geld meer presteren dan Feyenoord’

In Podcast Rijnmond praten we na over het weekend van Feyenoord en Sparta, met een nederlaag voor beide clubs. Vooral het verlies van Feyenoord tegen AZ, dat ook de betere partij was, is hard aangekomen.

Ruud van Os blikt terug op de wedstrijd, net als onze verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop die het commentaar bij de wedstrijd gaven. Ruud vindt het vooral pijnlijk dat Leroy Fer na afloop zei dat AZ een beter plan had. "Dat is nogal een aantijging, vooral naar de trainer van Feyenoord."

Van Os vindt het ook zorgwekkend dat AZ, met een veel lagere begroting dan Feyenoord, al jarenlang een concurrent is van de Rotterdammers. "Zij doen het met minder geld dus beter, of op zijn minst even goed. Ik vind dat wij journalisten en Feyenoord daar te makkelijk overheen stappen en teveel alleen naar de nederlaag kijken."

Sinclair Bischop is het niet helemaal eens. "Feyenoord ziet ook wel wat daar organisatorisch goed gaat en wil daar ook van leren. Daarom wordt de organisatie nu doorgelicht en aangepast. En qua het eerste elftal is dit één van de redenen waarom Arne Slot nu komt."

Dennis van Eersel kijkt vooral naar twee factoren waarop AZ het beter doet dan Feyenoord. "Ze komen de laatste jaren verder in Europa dan Feyenoord en halen veel meer geld op uit transfers. Met name daarin moet Feyenoord echt slagen gaan maken. Dus niet nu na een mindere wedstrijd meegaan in de emotie en de prijs van Marcos Senesi opeens omlaag halen. Dat is in het verleden al te vaak gebeurd, dat Feyenoord zichzelf op de transfermarkt kleiner maakte dan het is."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!