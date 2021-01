Data kwartfinale beker: Excelsior op dinsdag, Feyenoord op donderdag

Lutsharel Geertruida viert zijn goal (de 3-1 van Feyenoord) in het bekerduel tegen Heracles Almelo foto: VK Sportphoto

De speeldata en aanvangstijden van de duels in de kwartfinale van de KNVB Beker zijn door de KNVB bekend gemaakt. Excelsior neemt het op dinsdag 9 februari op tegen Vitesse. Feyenoord gaat twee dagen later langs bij sc Heerenveen.

Beide wedstrijden beginnen om 21:00 uur. Op woensdag 10 februari worden de twee andere kwartfinales gespeeld: NEC-VVV en Ajax-PSV.

Mochten Excelsior en Feyenoord doorgaan naar de halve finale, dan wordt er op zaterdag 13 februari geloot tegen welke clubs zij spelen in die ronde. Beide clubs weten wel al dat zij een thuiswedstrijd zullen spelen, dus logischerwijs is een stadsderby tussen Feyenoord en Excelsior pas in een eventuele finale aan de orde.

Zowel Excelsior-Vitesse als Heerenveen-Feyenoord zijn in die week in februari in extra sportuitzendingen op Radio Rijnmond van de eerste tot de laatste minuut te volgen.