Oud-Spartaan Dervisoglu naar Galatasaray

Dervisoglu werd vorig jaar in de winterstop door Sparta verkocht aan Brentford, maar bij de ploeg uit het Championship kwam Dervisoglu niet in het stuk voor. Dit seizoen koos hij uiteindelijk voor een uitleenbeurt aan FC Twente, maar daar koos Ron Jans voor de Braziliaan Danilo in de spits.

In december keerde hij terug naar zijn club Brentford en daar speelde hij mee in de FA-Cup wedstrijd tegen Middlesbrough. Ondanks zijn doelpunt in die gewonnen wedstrijd kwam hij de laatste weken geen minuut in actie in Londen. Nu gaat hij dus tot het einde van het seizoen naar de nummer twee van Turkije.