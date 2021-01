Zuidlandse korenmolen staat een beetje te 'shaken'

Wie bij de ingang van korenmolen De Arend in Zuidland staat ziet het direct, de molen zakt. De deuren zijn inmiddels rond afgeschuurd, omdat de vloer bol staat in plaats van recht. De molen heeft te kampen met funderingsproblemen. Om dit te verhelpen is ruim twee ton nodig, maar dat geld is er niet.

Molenaar Arie van Loo wijst in de molen allerlei scheuren in de muur aan. “We hebben al veel geld gestoken in het herstel hiervan", vertelt hij. "We zijn bang dat hij door het zakken nog verder gaat scheuren.”





Het is een dag met weinig wind. Van Loo kan dus niet de molen even laten draaien. “Maar bij het draaien komen er verschillende krachten vrij en dan gaat hij bewegen op de fundatie. Hij staat een beetje te shaken.”

Groot geld

De Arend heeft donateurs in het dorp en verkoopt allerlei soorten meel. “Daarmee kom je qua exploitatie rond, maar voor een nieuwe fundering is er natuurlijk echt groot geld nodig. Dan red je het niet met de opbrengst van wat zakjes meel.”

Het bestuur van De Arend heeft daarom bij de gemeente Nissewaard gevraagd of ze het subsidiebedrag voor de komende jaren in één keer kunnen krijgen. Er zijn ook stichtingen die benaderd kunnen worden voor sponsoring. “Maar doordat we de laatste jaren al veel werk verricht hebben aan de molen, kunnen we daar niet direct weer aankloppen. Dus daar zal wat tijd overheen gaan.”

3 centimeter

Hoe dringend het probleem is vindt Van Loo moeilijk te zeggen. Uit metingen blijkt dat De Arend in totaal al zo'n 3 centimeter is gezakt. “Kijk, het is niet zo dat hij morgen omvalt. Maar we willen dit probleem wel binnen een jaar of vier-vijf opgelost hebben. Je moet het aanpakken voordat het erger wordt.”

