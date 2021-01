Explainer: Hoe Rotterdam duurzamer wordt

Het nieuwe drijvende kantoor in de Rijnhaven is maandagmiddag het epicentrum van een wereldwijde online klimaattop. Onder andere Angela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johnson en nieuwe Amerikaanse klimaatgezant John Kerry zijn (online) aanwezig. Die internationale klimaattops zijn voor veel mensen een ver van hun bed show, maar toch komen de klimaatplannen dichterbij dan we denken.

In 2015 heeft Nederland zijn handtekening gezet onder het Akkoord van Parijs. Dit zijn afspraken die verschillende landen hebben gemaakt, om de opwarming van de aarde te beperken. In de online klimaattop van vandaag en morgen, gaat het over het beter bestand maken van kwetsbare gebieden wereldwijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Denk hierbij aan overstromingen, schade door hitte, droogte en wateroverlast.

Rotterdam is per jaar verantwoordelijk voor 20 procent van de landelijke CO2 uitstoot. En van die 20 procent, komt 90 procent uit de haven van de Maasstad. Alle ogen zijn dus gericht op de Rotterdamse haven, omdat hier veel winst te behalen valt. Dit vraagt automatisch ook meer van de Rotterdammers. Maar wat hebben de afspraken uit het Akkoord van Parijs voor invloed op de Gemeente Rotterdam? In onderstaande explainer leggen we het uit.

Helemaal energieneutraal worden is voor veel mensen een te grote uitdaging. Maar met kleine aanpassingen kun je al veel doen! Hieronder tien tips, hoe je met kleine aanpassingen vandaag al je steentje kunt bijdragen.