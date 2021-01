Liveblog: Rellen in Rotterdam, Aboutaleb kondigt noodbevel af, politie zet traangas in

Maandagavond zijn op Rotterdam-Zuid rellen uitgebroken. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de situatie.

21:50 uur

21:30 uur

Winkels worden geplunderd op de Groene Hilledijk.

21:00 uur

Politie roept bewoners rond de Beijerlandselaan op om ramen en deuren gesloten te houden en naar binnen te gaan of binnen te blijven. De waarschuwing kwam nadat de politie besloot traangas in te zetten.

20:55 uur

20:50 uur

Rond het station en in de binnenstad van Dordrecht is het ook onrustig, meldt RTV Dordrecht. Tientallen jongeren zijn afgekomen op een oproep om naar Dordrecht te komen. Bij het station zou een demonstratie rond 20.00 uur van start gaan. Een handjevol politieagenten houdt toezicht bij het station en in de stad.

20:30 uur

20:20 uur

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft een noodbevel afgekondigd, naar aanleiding van de rellen in de stad. Personen die in of nabij het gebied Groene Hilledijk en Beijerlandselaan aanwezig zijn, moeten zich uit dat gebied verwijderen.

20:15 uur

19:00 uur

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid is maandagavond rond 19:00 uur een groep van zo'n honderd jongeren samengekomen. Ze hebben zich er verzameld vanwege de avondklok. De Mobiele Eenheid (ME) is massaal aanwezig en zet een waterkanon in.

18:15 uur