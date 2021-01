Liveblog: Rellen in Rotterdam-Zuid, Aboutaleb kondigt tweede noodbevel af, één politieagent gewond

Maandagavond zijn op Rotterdam-Zuid rellen uitgebroken. Elders in de regio is het rustig gebleven. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de situatie.

23:45 uur

Het kantoor in Hillesluis van stadsmarinier Sana el Fizazi opent dinsdagmorgen om 09:00 uur voor vragen van bewoners en ondernemers naar aanleiding van de rellen. Dat laat de gemeente Rotterdam weten. Er is ook een bedrijvencontactpersoon aanwezig in het kantoor op de Riederlaan 79.

23:40 uur

Onder de jongeren die maandagavond in de boeien zijn geslagen, zitten tal van jongeren van buiten Rotterdam. Politiemensen ter plaatse maken onder meer melding van meerdere arrestanten uit Bleiswijk en andere omliggende gemeentes.

23:15 uur

Er is één politieagent gewond geraakt bij de rellen op de Beijerlandselaan. De agent heeft zijn been gebroken.

23:00 uur

Ook in Rotterdam-Zevenkamp zijn dingen in de brand gestoken. De wijkagenten zijn met meerdere eenheden in de wijk aanwezig, laten ze via een Twitterbericht weten.

22:50 uur

Rijnmondverslaggever Jacco van Giessen heeft op het televisieprogramma Op1 verslag uitgebracht van de situatie in Rotterdam.

22:35 uur

De politie heeft twintig mensen gearresteerd die zich maandagavond schuldig maakten aan rellen op de Beijerlandselaan. En naar verwachting worden dat er nog meer, laat een politiewoordvoerder weten. Bij de rellen zijn onder meer winkels geplunderd op de Groene Hilledijk en is een politiebureau in Rotterdam-Zuid belaagd.

22:30 uur

De politie in Gorinchem meldt dat twee mensen zijn aangehouden, omdat ze zouden hebben opgeroepen om te gaan rellen in Gorkum en omgeving. Er lopen nog onderzoeken naar andere oproepen. De politie sluit meer aanhoudingen dan ook niet.

22:15 uur

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht meldt dat het rustig is gebleven in zijn stad. Er had zich een onbekend aantal mensen rond het station en in de binnenstad verzameld, maar daar bleef het bij. "Geen vernielingen, een aantal boetes en één aanhouding", aldus Kolff op Twitter.

22:00 uur

Burgemeester Aboutaleb heeft een tweede noodbevel afgekondigd. Hij heeft de wijk Bloemhof aangewezen als extra gebied. Eerder gaf hij dit noodbevel af voor personen die in of nabij het gebied Groene Hilledijk, Beijerlandselaan en zich in een groot deel van de wijk Feijenoord bevinden.

22:00 uur

Er zouden geruchten gaan dat de politie heeft geschoten op de Beijerlandselaan met rubberen kogels. Dat is niet het geval, laat de politie zojuist weten via een Twitterbericht.

22:00 uur

Dit zijn opnieuw beelden waarop te zien is dat winkels worden geplunderd op de Groene Hilledijk.

21:50 uur

21:30 uur

Winkels worden geplunderd op de Groene Hilledijk.

21:20 uur

Ook het politiebureau in Rotterdam-Zuid is belaagd.

21:00 uur

Politie roept bewoners rond de Beijerlandselaan op om ramen en deuren gesloten te houden en naar binnen te gaan of binnen te blijven. De waarschuwing kwam nadat de politie besloot traangas in te zetten.

20:55 uur

20:50 uur

Rond het station en in de binnenstad van Dordrecht is het ook onrustig, meldt RTV Dordrecht. Tientallen jongeren zijn afgekomen op een oproep om naar Dordrecht te komen. Bij het station zou een demonstratie rond 20.00 uur van start gaan. Een handjevol politieagenten houdt toezicht bij het station en in de stad.

20:30 uur

20:20 uur

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft een noodbevel afgekondigd, naar aanleiding van de rellen in de stad. Personen die in of nabij het gebied Groene Hilledijk en Beijerlandselaan aanwezig zijn, moeten zich uit dat gebied verwijderen.

20:15 uur

19:00 uur

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid is maandagavond rond 19:00 uur een groep van zo'n honderd jongeren samengekomen. Ze hebben zich er verzameld vanwege de avondklok. De Mobiele Eenheid (ME) is massaal aanwezig en zet een waterkanon in.

18:15 uur