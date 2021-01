Burgemeester Aboutaleb kondigt noodbevel af voor deel van Rotterdam-Feijenoord

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft een noodbevel afgekondigd voor een deel van Rotterdam-Zuid: personen die in of nabij gebied Groene Hilledijk en Beijerlandselaan aanwezig zijn, moeten uit dat gebied vertrekken en wegblijven.

Ook zijn mensen niet welkom in de omliggende straten in een groot deel van de wijk Feijenoord als ze daar niets te zoeken hebben.

Als reden voor het noodbevel voert Aboutaleb de oproepen op sociale media aan om in verzet te komen tegen de avondklok. Hij voegt toe dat "er concrete signalen zijn van meegedragen materialen als explosieven en brandbare goederen, stenen, mokers, vuurwerk, stokken, slagwapens, etc.."

Ook is er volgens hem "thans in Rotterdam sprake van (een concrete en ernstige vrees voor het ontstaan van) een oproerige beweging of van ernstige wanordelijkheden."

De wetgeving bood volgens Aboutaleb niet voldoende middelen om rellen te voorkomen en naleven van de coronamaatregelen af te dwingen. Daarom zet hij het noodbevel in als instrument.

Het noodbevel geldt tot dinsdagochtend 04:30 uur.