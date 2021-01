VVD en Leefbaar Rotterdam eisen snoeiharde aanpak relschoppers op Zuid

Leefbaar Rotterdam en de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad veroordelen de ongeregeldheden op de Beijerlandselaan.

“Deze rellen hebben niets, maar dan ook niets te maken met demonstraties tegen de lockdown, aldus Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. De partij vindt dat er keihard opgetreden moet worden door de politie.

De Rotterdamse VVD wil er alles aan gedaan wordt om de schade op de relschoppers te verhalen. VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans: “We kunnen hier maar een ding over zeggen; onacceptabel! Dit is simpelweg ontoelaatbaar gedrag van tuig dat zichzelf op deze manier in alle opzichten buiten onze samenleving plaatst.”

De liberale partij spreekt zijn respect en bewondering uit voor het optreden van de politie.