Ondernemers woest over plunderingen en vernielingen in hun straat: 'Het is al een moeilijke tijd'

Relschoppers hebben maandagavond aan de Beijerlandselaan en op de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid meerdere winkels geplunderd. Ook zijn er tal van vernielingen aangericht. Rijnmond sprak een aantal ondernemers in de frontlinie. "Dit is geen goede reclame."

Op sociale media gaan beelden rond van jongeren die naar fastfoodketen KFC trekken aan de Groene Hilledijk. Bij aankomst hebben ze het pand met stenen bekogeld. "Er zijn ramen gesneuveld. We hebben het personeel op tijd naar huis gestuurd", laat een medewerker van KFC aan Rijnmond weten. Er zijn geen personeelsleden gewond geraakt.

Aan de Beijerlandselaan zit een vestiging van Goudinkoop Max Edel. Juwelier Ozcan Kayhan heeft vanwege de avondklok nog geen poolshoogte kunnen nemen bij de winkel, maar hij meldt dat er rolluiken voor zijn zaak zitten.

Kayhan heeft geen goed woord over voor de daden van de relschoppers: "Ze weten niet hoe goed zij het hier hebben. Dat snappen zij niet", raast hij. "Ik heb hier nog met gescheurde schoenen in Rotterdam gelopen. We waren daar nog blij mee ook! Maar we zitten toch niet in Frankrijk, in een buitenwijk waar mensen kansloos en hopeloos zijn? Dit land heeft kansen voor iedereen."

'Het is al een moeilijke tijd'

Enkele tientallen meters van de juwelier zit de zaak van Asya Döner & Kebab. "Bij ons zijn er geen problemen geweest", meldt de eigenaar die de rellen van dichtbij heeft meegekregen. "We zijn voor de deur gaan staan en niet meer bij onze zaak weggegaan. Ook hebben we de lampen telkens aan gehad."

Er wordt stevig gebaald bij de döner- en kebabzaak: "Dit is voor niemand leuk. Het is echt niet nodig. Vandaag heb ik door de rellen geen klanten gehad. Het is al een moeilijke tijd, waarbij je als zaak probeert te vechten om te overleven."

"Dit land heeft kansen voor iedereen. De relschoppers weten niet hoe goed zij het hier hebben" Ozcan Kayhan van juwelier Goudinkoop Max Edel vol onbegrip

Aan de Beijerlandselaan werkte Nick maandagavond aan zijn webwinkel. Binnen en veilig. Hij heeft vanuit zijn pand de ongeregeldheden zien gebeuren. De schade valt bij de onderneming van Nick mee, maar hij heeft winkels gezien die erger zijn getroffen. Bijvoorbeeld een kledingwinkel in de straat. Er is volgens Nick ook geprobeerd om een oude pinautomaat op te blazen.

"Als ik naar buiten kijk, dan is het stil op straat. De ME rijdt hier nog steeds rond en zal ongetwijfeld het noodbevel in stand houden", denkt Nick.

De boosheid zit vooral bij Kayhan van Max Edel. Hij is moe en teleurgesteld in de ouders die deze kinderen moeten opvoeden. "Wat maakt het uit dat ze nu thuis moeten blijven?", vraagt Kayhan zich af. "Er is toch een reden voor een lockdown. We doen het voor de mensen die op leeftijd zijn. Zij hebben hard voor ons gewerkt. Ik heb hier geen woorden voor."