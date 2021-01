Burgemeester Aboutaleb over rellen in Rotterdam-Zuid: 'Het zijn een stelletje plunderaars en dieven'

De burgemeester noemt de relschoppers in het tv-programma Jinek "een stelletje plunderaars en dieven". De schade moet nog worden opgenomen. Maar zeker is dat er veel schade is, zo lijkt. "In heel veel winkels is ingebroken."

Rond 23:00 uur is de kust grotendeels veilig en kunnen brandweer en andere hulpverleners aan de slag. "Om eventuele ruiten dicht te timmeren en het slagveld op te ruimen en vegen", zegt hij.

Driehonderd man bij rellen aanwezig

Aboutaleb schat in dat zo'n 50 tot 100 man tot de "echte plunderaars en dieven behoorden". Maar tegelijkertijd waren er ook behoorlijk veel kijkers omheen, zegt hij. "Die namen niet echt deel aan de rellen, maar bemoeilijkten de situatie voor politie en ME wel." In totaal denkt de burgemeester dat er zo'n driehonderd jongeren bij de rellen waren.

In totaal zijn naar de eerste schatting 25 aanhoudingen verricht. Dat lijkt niet veel, maar volgens Aboutaleb heeft dat met het "lastige gebied" van de Beijerlandselaan te maken. "Het is een hele lange winkelstraat. Je kunt tussen twee zijstraten de boel afsluiten, maar dan vluchten ze de zijstraten in en dan komen ze aan de achterzijde wel weer terug." Het aantal aanhoudingen is dan ook een voorlopig cijfer, benadrukt de burgemeester.