Zo verliep de rampzalige relavond in Rotterdam-Zuid

De onrust in Rotterdam begint maandag niet op Rotterdam-Zuid, maar in het centrum van de stad. De politie is extra alert, omdat heel de dag al wordt opgeroepen via sociale media om te gaan rellen in de stad. Diverse plaatsen in Rotterdam worden genoemd als locatie voor verzet tegen de avondklok. Op het Kruisplein worden aan het einde van de middag groepjes jongeren uit elkaar gedreven. Drie van hen mogen mee naar het bureau.

Rond 19:00 uur verschuift het zwaartepunt van de aandacht van Rotterdam-Centrum naar Rotterdam-Zuid. Op de Beijerlandselaan om precies te zijn wordt het onrustig. Zo'n honderd jongeren verzamelen zich er, veelal met hoodies, bivakmutsen en mondkapjes.

Traangas en waterkanon

Het komt als snel tot een confrontatie tussen de jongeren, politie en de ME. Relschoppers plunderen en vernielen van alles in Rotterdam-Feijenoord. De ME zet traangas en een waterkanon in.

Zo zien de rellen op Rotterdam-Zuid eruit. De tekst gaat verder onder de video:

Even na 20:00 uur kondigt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam een noodbevel af, vanwege de rellen. Personen die in of nabij het gebied Groene Hilledijk en Beijerlandselaan aanwezig zijn en er niets te zoeken hebben, moeten vertrekken.

Tussen het kat-en-muisspel van de politie en de jongeren door rijdt de tram nog gewoon over de Beijerlandselaan. Ook personenauto's vervolgen te midden van het tumult hun weg.

In deze video krijg je een indruk van de schermutselingen op de Beijerlandselaan en de straten daaromheen. De tekst gaat verder onder de video:

Burgemeester Aboutaleb voelt zich gedwongen om later op de avond, omstreeks 22:00 uur, een tweede noodbevel af te kondigen. Hij heeft de wijk Bloemhof aangewezen als extra gebied, omdat de relschoppers zich inmiddels verplaatst hebben. Al plunderend en vernielend trekken ze door Feijenoord, onder meer naar het politiebureau aan het Sandelingplein waar de ruiten worden ingegooid.

'Aantal arrestaties zal toenemen'

De politie heeft maandagavond rond 22:35 uur zeker 25 mensen gearresteerd voor de rellen bij de Beijerlandselaan. Naar verwachting worden dat er nog meer, laat een politiewoordvoerder aan Rijnmond weten. De NOS meldt dat er landelijk meer dan 150 relschoppers zijn opgepakt. De teller staat om 01:00 uur in Rotterdam op 50 aanhoudingen.

Eén politieagent is gewond geraakt bij de rellen op de Beijerlandselaan. De agent is met een gebroken been afgevoerd naar het ziekenhuis.

Rotterdam beeft en bibbert maandagavond op verschillende plekken in de stad. De verontwaardiging is groot en aan het einde van de avond nemen ondernemers diep teleurgesteld, verdrietig én vooral woest in het rampgebied de schade op aan hun winkels op. Een van hen is snoeihard over het gedrag van de jongeren: "Ze weten niet hoe goed zij het hier hebben. Dat snappen ze niet."

Elders in de regio blijft het rustig. In Dordrecht is het even onrustig. Er is een aantal boetes uitgedeeld en een aanhouding verricht. In Gorinchem zijn twee mensen gearresteerd die hadden opgeroepen om te gaan rellen. De politie verwacht daar nog meer mensen op te pakken voor opruiing.

Rotterdamse politici willen dat er keihard wordt opgetreden. Veel mensen reageren, al dan niet op sociale media, verontwaardigd op de gebeurtenissen van afgelopen maandagavond. En de avondklok is dan pas drie dagen in ons land van kracht.