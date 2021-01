Het weer van vandaag: vanmiddag meer bewolking

Vanochtend is er geregeld zon en neemt de kans op een bui verder af. Vanmiddag blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 6 graden en er staat een matige westenwind. Later in de middag krimpt de wind naar zuidwest.

Vannacht is het bewolkt en valt er nog af en toe regen. Het koelt af naar een graad of 2. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige wind uit het zuiden en later uit het zuidwesten.

Morgen is het overwegend bewolkt met nauwelijks zon en blijft het vrijwel droog. Bij een matige westenwind wordt het 7 graden. In de loop van de middag ruimt de wind naar het noordwesten.

Vooruitzichten

Op donderdag en vrijdag is het bewolkt met af en toe regen. Zaterdag is het wisselend bewolkt en bestaat er kans op een sneeuwbui. Op zondag blijft het droog en is er geregeld zon. De temperatuur ligt rond of onder het gemiddelde met in de nacht naar zondag lichte vorst. Er zijn op dit moment geen signalen die erop duiden dat we te maken krijgen met een onvervalste vorstperiode.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,8 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden.