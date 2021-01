De ochtend na de rellen op Zuid: Omgeving Beijerlandselaan veranderd in 'plankengebied'

De ravage in Rotterdam-Zuid is groot. Hoewel de medewerkers van de gemeente Rotterdam inmiddels de losliggende bakstenen en glasscherven grotendeels hebben opgeruimd in de omgeving van de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan, is dinsdagochtend nog overduidelijk te zien wat zich hier nog geen twaalf uur eerder heeft afgespeeld. "Surrealistisch", zegt verslaggever Maikel Coomans op Radio Rijnmond.

Op en in de omgeving van de lange winkelstraat op Zuid zijn veel panden beschadigd. "Je kan de inslagen van de bakstenen zien, hoewel die bakstenen inmiddels zijn opgeruimd", zegt Coomans. "Het zijn bizarre taferelen. Fietsen en scooters liggen en hangen op de meest rare plekken."

Elk beetje glas dat in de straat te vinden is, is volgens hem gesloopt. "De tramhaltes: daar zit geen glas meer in. De twee fastfoodketens hier zijn een 'plankengebied' geworden. Er zit geen raampje meer in."

Meerdere winkels in de straat zijn dichtgetimmerd. Maar de ravage àchter die betimmering is in sommige gevallen nog wel erger. Een winkel in voedingssupplementen is geplunderd, net als juwelier Jewelry Box.

"Het is echt niet normaal", zei de eigenaar van die laatste winkel maandagavond al. "Ik kan niets zeggen. Echt àlles is gesloopt. Ze hebben alles meegenomen."

Tekst gaat verder onder de video van de schade bij de juwelier



Terwijl verslaggever Coomans dinsdagochtend de ravage aanschouwt, vertrekken de eerste mensen naar hun werk. Zo ook een vrouw die bij de RET werkt. "Dit is toch schandalig. Denken ze niet aan een ander, die daar binnen in die winkels moet werken? Ik kwam hier net aan en dacht: dit is bizar."

Een vrouw die boven een kapperszaak aan de Beijerlandselaan woont, zag de rellen vanuit haar woning. "Ik vraag me af wat mensen bezielt om elkaars spullen kapot te maken", zegt ze dinsdagochtend. De winkel onder haar huis moest het ook ontgelden. "Dit is gewoon moedwillig dingen kapot maken. Waarom zou je een kapperszaak anders plunderen?", vraagt ze zich af.

Tekst gaat verder onder de foto



Zelfs is ze er goed vanaf gekomen, constateert ze. Haar fiets staat er nog en ook haar auto heeft geen schade opgelopen. "Ik was daar wel bang voor, omdat er een brandende container naast stond. Maar gelukkig kan ik gewoon naar mijn werk."

De ruiten van onder meer de kapperszaak en de taartwinkel zijn dichtgetimmerd. "Dit gaat helemaal nergens over. We wachten maar af wat er verder gaat gebeuren, maar je weet het niet", zegt een vrouw die aan de slag moet in die laatste zaak. "Ik woon hier al mijn hele leven, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Iedereen hoopt dat het dinsdag wél rustig blijft in de wijk. "Maar je weet het niet: ik had gisteren ook niet voorzien dat het zó heftig zou worden", zegt de buurtbewoonster.