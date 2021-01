Rotterdamse politiechef over rellen op Zuid: 'Ernstig en zwaar crimineel gedrag'

Politiechef over de rellen in Rotterdam-Zuid

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke omschrijft de rellen van maandagavond in Rotterdam-Zuid als emotioneel. "Als ik zie dat er op grote schaal vernielingen en plunderingen waren bij winkeliers die het al zo moeilijk hebben, als hulpbehoevenden in het gebied niet geholpen kunnen worden: dat gaat door merg en been."

Westerbeke was maandag eerst in het centrum in de stad, waar ook was aangekondigd om vergelijkbare dingen te doen. Uiteindelijk verplaatsten de ongeregeldheden zich vooral naar Zuid. "We hadden opgeschaald, er was extra ME en extra arrestatieteams. Er liepen meer collega's in het blauw, zodat we zoveel mogelijk zichtbaar waren op straat. Maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat het op Zuid zo uit de hand liep."



Tekst gaat verder onder de foto van MediaTV



'Waar zijn die ouders?'

Hij vraagt zich af hoe de families van de relschoppers naar deze situatie kijken. "Waar zijn die ouders, die zich mogelijk zouden moeten afvragen waar hun kinderen zijn als het 21:00 uur is? Want dan hoort iedereen binnen te zijn."

Volgens Westerbeke waren het naar onze inschatting vooral jongeren uit de eigen buurt. "Die hebben deze gelegenheid te baat genomen om los te gaan. Ik kan dat niet anders omschrijven dan ernstig en zwaar crimineel gedrag."

'Poging doodslag op politiemensen'

"Het gaat om poging doodslag op politiemensen, brandstichting met gevaar voor de omgeving, plunderingen. Dat zijn ernstige strafbare feiten."

Het aantal aanhoudingen staat dinsdagochtend op ruim vijftig. Maar dat aantal zal ongetwijfeld verder oplopen. "Er is een stevig rechercheteam opgezet, dat aan de hand van de eerdere aanhoudingen en beelden aan de slag gaat", legt hij uit. Mensen die meer informatie of beeldmateriaal hebben, roept hij op om die te delen met de politie.

De politie bereidt zich voor op meer ongeregeldheden. "We kijken goed op social media. We zullen ervoor zorgen dat we zo maximaal mogelijk aanwezig zijn op straat."