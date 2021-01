Hotelreceptioniste surveilleert bij examens: 'Ik kijk natuurlijk heel goed of ze niet spieken'

Online onderwijs en de klassen van zieke collega's opvangen: de werkdruk voor docenten is enorm. Daar komen deze week nog tentamens bij. Bij het DevelsteinCollege in Zwijndrecht hebben ze er wat op gevonden. Ze krijgen hulp van het personeel van het Van der Valk hotel. Maandag was de vuurdoop voor receptioniste Tess van Sliedregt. "Het is even wat anders dan normaal!"

Tess is vandaag surveillante tijdens een examen in de aula. "Ik let op spiekbriefjes in de rekenmachine of in de etui's", lacht Tess. Ze vindt het surveilleren erg leuk, maar vindt het wel even wennen.

Normaal verwelkomt ze gasten in het Van der Valk hotel Ara in Zwijndrecht waar het nu, op wat zakelijke gasten na, erg rustig in is. Tess is blij dat ze haar handen uit de mouwen kan steken op haar oude middelbare school.

Ook Food and Beverage-manager Jerrel Groeneweg maakt zich nuttig op de middelbare school. Hij is aangesteld als onderwijsassistent. "Ik begon mij in het hotel te vervelen en het is fijn dat we elkaar op deze manier kunnen helpen."

De Zwijndrechtenaar spoort nu afwezige leerlingen op. Diverse smoesjes heeft hij al de revue horen passeren. "Ik had net een leerling aan de lijn die het niet nodig vond om voor twee uurtjes naar school te fietsen. Hij had er geen zin in", lacht Jerel.

Voor conrector Ruud Vlak van het DevelSteincollege komt de hulp van de hotelmedewerkers als geroepen. Voor docenten zijn het drukke tijden en dan is het fijn dat ze ontlast worden. "De werkdruk wordt zo minder voor mijn collega's."

Ook de directrice van Van der Valk is blij met de samenwerking. Ze zoekt meer plekken waar haar medewerkers aan de slag kunnen. "Als je iemand kunt helpen is dat heel fijn, zoals nu in het onderwijs dat heel zwaar belast is. Maar wij staan ook open voor andere werkzaamheden. Alles is prima. Althans bijna alles", lacht Ank van der Valk.