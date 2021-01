Directeur Nationaal Programma Rotterdam-Zuid: 'Ongelooflijk hoeveel idioten er in je stad wonen'

Hij kijkt vol ongeloof om zich heen, als hij dinsdagochtend een ronde doet door Rotterdam-Zuid. Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ), noemt het triest wat zich maandagavond heeft afgespeeld in de omgeving van de Beijerlandselaan. Zijn programma maakt zich juist hard voor verbeteringen op Zuid.

In het NPRZ werken onder meer het Rijk, de gemeente, schoolbesturen, zorginstellingen, politie en het OM samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam-Zuid en de bewoners. Ze willen ervoor zorgen dat het opleidingsniveau in dit deel van de stad stijgt, net als de woonkwaliteit en het aantal werkenden.

"Ongelooflijk hoeveel idioten er in je stad wonen", zegt de directeur en voormalig Leefbaar Rotterdam-wethouder. "Op zich worden mensen niet slimmer van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, maar je kunt ze wel helpen. Veel mensen zijn daar dankbaar voor, maar niet allemaal; zo is wel duidelijk", zegt hij, terwijl hij de dichtgetimmerde panden op de Groene Hilledijk en Beijerlandselaan bekijkt.



Hij verbaast zich over het gedrag van de relschoppers. Winkels werden vernield en geplunderd en veel ruiten sneuvelden. "Het zijn in ieder geval niet heel slimme mensen, als ze menen dat dit zomaar kan. Er blaast iemand op een fluitje om te gaan rellen, zij staan op en doen mee. Als je niet heel slim bent, kun je dat gedrag vertonen. Maar verder is daar niet veel reden voor."

'Domme dingen'

Volgens Pastors wonen op Zuid een aantal mensen die makkelijk te verleiden zijn om 'domme dingen' te doen. "Dat zie je in de drugscriminaliteit, maar ook bij dit soort oproepen."

Als directeur van het NPRZ is hij er nooit vanuit gegaan dat door dat programma iedereen van de bevolking opeens het goede gedrag gaat vertonen en dankbaar is. "Dat wordt op zo'n avond onderstreept. Maar we zijn niet alleen van het goed helpen, maar ook van het stevig aanpakken. Dus ik hoop dat dat ook gebeurt."