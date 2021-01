The Hookers zijn er klaar mee, rugbyclub wil nieuwe naam

"Steeds meer leden vinden de naam niet meer in het huidige tijdsbeeld passen", zegt voorzitter Ron Plaizier. Een 'hooker' is een positie in het veld, daarnaast speelt de vereniging in Hoek van Holland, in het Engels ook wel Hook of Holland genoemd.

De oprichters vonden het in 1947 wel een leuke naam, maar een aantal leden heeft er steeds meer moeite mee dat 'hooker' ook een Engels woord is voor prostituee.

Sponsoren haken af

Wie in zoekmachines zoekt naar de club, komt al snel uit op websites met vrouwen die zich aanbieden. En grote sponsoren haken af. "Stena Line wil ons vanwege de naam bijvoorbeeld niet sponsoren", zegt Plaizier tegen WOS Sport . "En sponsoren zijn juist nu nodig, omdat de club vrijwel geen inkomsten meer heeft door de coronapandemie."

Plaizier noemt het als 'lid van de oude garde' jammer dat de naam wordt veranderd, maar hij staat er wel achter. "De maatschappij is veranderd", weet ook hij. Samen met zijn mede-bestuursleden is een nieuwe naam bedacht. Welke dat is, wil Plaizier nog niet zeggen.

De leden krijgen tijdens een algemene ledenvergadering volgende week vrijdag de primeur. Zij bepalen uiteindelijk of de naamswijziging het haalt en mogen ook een andere naam aandragen.