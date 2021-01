Eigenaar supplementenwinkel zag live op Facebook hoe zaak werd geplunderd: 'Hier valt niets meer te halen'

Eigenaar Fatma en huurder Emrah van de supplementenwinkel aan de Groene Hilledijk zagen maandagavond live op social media en via beveiligingscamera's hoe relschoppers een enorme ravage aanrichtten in hun zaak. Potten vlogen door de winkel, een deel van de inboedel werd meegenomen en alles werd kort en klein geslagen. Een dag later overheerst de verbijstering. "Het is he-le-maal leeggeplunderd. Hier valt niets meer te halen."

Fatma Ulusoy is eigenaar van het pand aan de Groene Hilledijk. "Dit doet een mens niet. Dit doet iemand zonder hart", zegt ze als ze dinsdagochtend tussen de glasscherven door de schade opneemt.

Tekst gaat verder onder de tweet



Verzekering

Ulusoy verhuurt het pand aan Emrah. "Hij zit er pas tien maanden in en kan nu al amper de huur betalen door corona. En nu dit. Zijn hele zaak is geplunderd. We hebben de verzekering al gebeld, maar wellicht dat zij het niet eens willen dekken", vertelt ze.

De eigenaresse van het pand heeft de verzekeringspapieren erbij gepakt en is verzekerd voor vandalisme, maar volgens haar zegt de verzekering dat dit een bijzondere situatie is waarbij de mogelijkheid bestaat dat de kosten niet gedekt worden. "Maar als dit een bijzondere situatie is, waarvoor ben je dan wel gedekt?"

Ze weet zich geen raad als de schade inderdaad niet gedekt wordt. "Ik moet het glas en de kozijnen vervangen, de huurder moet het binnen opknappen. Maar waarvan? Wáár moeten we het geld dan vandaan halen?"

Ze roept het Rijk op om bij te springen. "De staat moet ons helpen. Wij moeten niet de dupe zijn van een stelletje idioten die dit heeft veroorzaakt. Ze moeten ons helpen om de zaak normaal op te knappen en in te richten."

Tekst gaat verder onder de foto van JB Media



'Ik tril nog steeds'

Huurder Emrah staat er verslagen bij. Ook hij zag maandagavond vanuit huis hoe zijn winkel kort en klein werd geslagen. "Alles was ineens gebeurd. Ze maakten een raam kapot, gingen naar binnen en namen alles mee. Ze hebben spullen naar buiten gegooid. Ik begrijp het écht niet."

Dat hij ooit in zo'n situatie zou komen, had hij nooit verwacht. "Ik heb dit wel eens op tv gezien in Amerika, maar ik dacht nooit dat ik dit zelf zou meemaken. Ik tril nog steeds en kan amper praten. Het is bizar."

Hij heeft inmiddels contact met de politie en gaat aangifte doen. "Ik mag niets aanraken nu. De politie komt zo en gaat foto's maken. Misschien dat ik morgen of overmorgen pas kan beginnen met schoonmaken."