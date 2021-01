Vrachtwagenchauffeur dodelijk ongeluk A16 opnieuw vrijgesproken

Een vrachtwagenchauffeur uit Ameide is door het Gerechtshof in Den Haag opnieuw vrijgesproken naar aanleiding van een ongeluk op 13 november 2017 op de A16 bij Rotterdam, waarbij zijn bijrijder om het leven kwam. Volgens de rechters treft de man geen schuld.

De chauffeur reed met zijn vrachtwagen op de A16 richting de Van Brienenoordbrug toen hij ondanks scherp opletten plotseling moest remmen. De wagen voor hem moest hard op de rem door een personenauto die dwars op de weg stond.

Schuivende lading

De vrachtwagen van de verdachte reed op dat moment 28 kilometer per uur. De afstand naar de voorligger was ruim vijftig meter. Door de ingreep ging de lading schuiven en werd de cabine geraakt. De bijrijder (32) uit Herwijnen kwam om het leven.

De ervaren chauffeur werd al eerder vrijgesproken door de rechtbank in Rotterdam. Justitie ging in beroep. De officier oordeelde dat de man niet voldoende had opgelet, zodat de aanrijding had kunnen worden voorkomen.