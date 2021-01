Rapper Feis krijgt muurschildering als eerbetoon

Muurschuildering Feis op de West-Kruiskade in Rotterdam

De Rotterdamse rapper Feis krijgt een muurschildering als eerbetoon. Familie en vrienden herdenken op deze manier zijn tragische dood. Op 1 januari 2019 werd Faysal Msyeh doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer Bilal raakte zwaargewond.

"Wij kunnen geen liefde meer krijgen van hem. Maar we kunnen wel laten weten wat en hoeveel hij voor ons heeft betekend", zegt Winston Bergwijn alias rapper Winne namens de familie en vriendengroep.

Op de hoek van de West-Kruiskade en de Coolsestraat is kunstenaarsduo TelmoMiel begonnen aan de muurschildering. Op 25 januari. De dag dat Feis 35 jaar zou zijn geworden.

"De dienstbaarheid die Feis getoond heeft naar familie, vrienden maar ook zijn stad verdient een zichtbare plek. Hij was een jongen van de straat, maar vooral iemand die hoop bracht naar een plek waar dat grotendeels verloren was gegaan", is te lezen op de Instagrampagina van Winne.

De dader is berecht. Maar daarmee is volgens de nabije omgeving van Feis de zaak nog niet afgedaan. "Zijn tragische dood dient omgebogen te worden en zijn herinnering dient te allen tijden in leven gehouden te worden.", verwoordt Winne op sociale media.