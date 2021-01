Welzijn van jongeren daalt met 40 procent in tweede coronagolf

Het welzijn van jongeren is deze tweede coronagolf met veertig procent gedaald ten opzichte van de eerste golf. Dat stellen onderzoekers van het Erasmus MC-Sophia en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens de eerste golf gaf zestig procent van de ruim tweeduizend jongeren aan zich 'helemaal tevreden' te voelen, momenteel is dat nog zo'n twintig procent.

De gegevens blijken uit de Grow It!-app, een applicatie die tijdens de eerste coronagolf gelanceerd werd voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Jongeren kunnen anoniem deelnemen en aangeven hoe het met ze gaat. Ook biedt de app jongeren steun bij het omgaan met stress, verveling en eenzaamheid tijdens de lockdown door allerlei uitdagingen.



Een derde van de deelnemers geeft nu aan zich zeer ontevreden te voelen. De helft van de jongeren denkt dat de coronacrisis een grote impact gaat hebben op hun toekomst.

Manon Hillegers, hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie in het Erasmus MC-Sophia, maakt zich zorgen over deze resultaten. Zij ziet een snelle toename van het aantal crisisopnames van jongeren. "En dat in een zorgketen die het al zwaar heeft en is vastgelopen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die vraagt om een gecoördineerde aanpak en extra financiering voor de jeugd GGZ."