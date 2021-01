De dag na de rellen: dit is het overzicht van de gebeurtenissen in Rotterdam-Zuid

Rellen, plunderingen, vernielingen. Maandagavond stond in het teken van grote protesten die in Rotterdam-Zuid compleet uit de hand liepen. In dit overzicht zetten we alle gebeurtenissen voor je op een rij.

Zo zag Rotterdam-Zuid er na de rellen op maandagavond uit.



'Surrealistisch'

De ravage in Rotterdam-Zuid is groot. Hoewel de medewerkers van de gemeente Rotterdam inmiddels de losliggende bakstenen en glasscherven grotendeels hebben opgeruimd in de omgeving van de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan, is dinsdagochtend nog overduidelijk te zien wat zich hier nog geen twaalf uur eerder heeft afgespeeld. "Surrealistisch", zegt verslaggever Maikel Coomans op Radio Rijnmond.

Live zien hoe je zaak wordt geplunderd

Tijdens de rellen zijn verschillende winkels vernield en geplunderd. Een daarvan is de de supplementenwinkel van eigenaar Fatma en huurder Emra aan de Groene Hilledijk. Zij zagen maandagavond live op sociale media hoe relschoppers een enorme ravage aanrichtten in hun zaak. Potten vlogen door de winkel, een deel van de inboedel werd meegenomen en alles werd kort en klein geslagen.

Ondernemers in de frontlinie

Ondernemers zijn woest over plunderingen en vernielingen in hun straat. Het is al een moeilijke tijd, zeggen ze.

'Ongelooflijk hoeveel idioten er in je stad wonen'

Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, kijkt vol ongeloof om zich heen als hij dinsdagochtend een ronde doet door het gebied. Hij noemt het triest wat zich maandagavond heeft afgespeeld in de omgeving van de Beijerlandselaan. "Ongelooflijk hoeveel idioten er in je stad wonen."

Door merg en been

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke omschrijft de rellen van maandagavond in Rotterdam-Zuid als emotioneel. "Als ik zie dat er op grote schaal vernielingen en plunderingen waren bij winkeliers die het al zo moeilijk hebben, als hulpbehoevenden in het gebied niet geholpen kunnen worden: dat gaat door merg en been."

'Het zijn een stelletje plunderaars en dieven'

De burgemeester noemt de relschoppers in het tv-programma Jinek "een stelletje plunderaars en dieven". Aboutaleb schat in dat zo'n 50 tot 100 man tot de "echte plunderaars en dieven behoorden". Maar tegelijkertijd waren er ook behoorlijk veel kijkers omheen, zegt hij.

Aboutaleb kondigde rond 22.00 uur een tweede noodbevel af. Eerder gaf hij dit noodbevel af voor personen die in of nabij het gebied Groene Hilledijk, Beijerlandselaan en zich in een groot deel van de wijk Feijenoord bevinden.

Onze verslaggever legde in het programma Op1 de situatie in Rotterdam uit.

VVD en Leefbaar Rotterdam eisen snoeiharde aanpak relschoppers

In de Rotterdamse politiek is geschokt gereageerd op de rellen en veroordelen die.

“Deze rellen hebben niets, maar dan ook niets te maken met demonstraties tegen de lockdown", aldus Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. De partij vindt dat er keihard opgetreden moet worden door de politie.

Ook DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle riep de relschopper op direct te stoppen



Mortieren

Het ging er hard aan toe tussen de relschoppers en de politie. Op social media ging een video rond waarop te zien is dat de politie wordt aangevallen met mortieren.



Waarschuwingsschot

Er gingen maandagavond geruchten rond dat de politie zou hebben geschoten op de Beijerlandselaan met rubberen kogels. De politie liet via Twitter weten dat dat niet het geval was.



De grote plunderingen in Rotterdam-Zuid.

Plunderingen winkels op de Groene Hilledijk