Aboutaleb tegen relschoppers: 'Heb je een goed gevoel dat je de stad naar de vernieling hebt geholpen?'

Rotterdam-Zuid was maandagavond het toneel van plunderingen en vernielingen. De ravage is groot, net als de verontwaardiging. "Wat heb je gedaan met die spulletjes die je gestolen hebt gisteravond, bij de juwelier of de Zeeman?", zegt Aboutaleb. "Voelt het goed om wakker te worden met een tas gestolen spullen naast je?"

"De stad, die jou groot gemaakt heeft. We hebben de afgelopen jaren veel geld en energie gestopt om van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk prachtig mooie winkelstraten van Rotterdam te maken. Jij bent er ook trots op toch? Vervolgens help je je eigen stad naar de Filistijnen. Een held ben jij, toch?"

Tot de ouders

De burgemeester richt zich vervolgens tot de ouders. "Heeft u uw zoon gemist gisteren? Afgevraagd waar die was? Gebeld of -ie thuiskomt, omdat het 21:00 uur is geweest? Of heeft u de gestolen spulletjes óók gezien en gedacht: ach, het is normaal dat het zo gaat?"

Aboutaleb heeft ook een boodschap voor de ondernemers. "Wij laten jullie niet in de steek. We gaan jullie helpen. Samen met de verzekeraars en anderen gaan we proberen jullie een start te geven. We geven niet op. Rotterdam is sterker geworden door strijd, échte strijd. We zijn een solidaire stad, waarin we voor elkaar opkomen. Geen stad die we graag willen slopen."

Hij besluit zijn boodschap met een dankwoord. Aan de hulpdiensten, maar ook aan de mensen die de glasscherven en bakstenen hebben opgeruimd deze ochtend. "Geweldige inzet. Hartelijk dank."