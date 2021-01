GLORY-kickbokser Tavares zat tijdens corona niet stil en is fitter dan ooit

Luis Tavares (29) is fitter dan ooit. En dat moet ook wel, want zaterdagavond vecht de Rotterdammer tijdens GLORY 77 voor het eerst sinds een jaar. In zijn eigen stad, maar in een leeg Ahoy. "Als de bel gaat, zie ik toch alleen mijn tegenstander", geeft de Nederlands-Kaapverdische kickbokser aan.

Maar hoeveel fitter is Tavares dan eigenlijk? Zijn laatste gevecht voor GLORY was in december 2019, in de Gelredome in Arnhem. "Met dertigduizend man in het uitverkochte stadion", herinnert hij zich uiteraard nog goed.

Niet lang daarna brak er een pandemie uit, waardoor Tavares voor zichzelf moest gaan trainen. "We zijn snel met een team bij elkaar gekomen om door te trainen. Ik heb niet kunnen vechten, maar wel kunnen experimenteren met bepaalde dingen. Ook heb ik met een traptrainer gewerkt aan mijn trapskills. Mijn dieet heb ik anders gedaan, er is iemand die mijn bloed checkt zodat ik helemaal fit aan de wedstrijd verschijn. Dus we hebben ook vorig jaar zeker weten stappen gemaakt."

Titelgevecht

Even was er sprake dat Tavares in Ahoy voor de titel mocht vechten, omdat de Braziliaan Alex Pereira, de eerste uitdager van wereldkampioen Artem Vakhitov, vanwege corona niet kon afreizen naar Rotterdam. Pereira is er zaterdag gewoon bij en dus mag Tavares het opnemen tegen Donegi Abena uit Suriname.

Tavares is momenteel de tweede uitdager van de Russische wereldkampioen. Abena is de huidige nummer vier. Het zal dus geen gemakkelijk gevecht worden. "Ik ben er honderd procent klaar voor. Abena is een sterke jongen. Zijn kwaliteiten liggen op het technische gebied. Hij gaat veel naar voren en komt om te knokken. Bij GLORY kom je niet zomaar, dus al mijn tegenstanders zijn goed."

Stap naar zwaargewicht

Als Tavares zaterdag wint, dan wacht voor hem binnenkort een titelgevecht. Als hij dat wint, is zijn doel in de klasse 'light heavyweight' bereikt. "Dan wil ik doorstoten naar de zwaargewicht-klasse en daar ook kampioen worden."

In die klasse zit bijvoorbeeld Rico Verhoeven, die momenteel meer dan twintig kilo zwaarder is dan Tavares. "Dat klopt, maar Mike Tyson was 96 kilo en die sloeg gasten van 110 kilo neer. Gewicht zegt niet altijd alles. Ik zie mezelf zeker niet minder dan Rico Verhoeven. Je moet als vechter de mentaliteit hebben dan je zeker bent van je zaak. Ongeacht tegen wie je vecht."

Mocht hij daadwerkelijk die gevechten aangaan, dan komt daar ook veel media-aandacht bij kijken. Heel Nederland kent Rico Verhoeven en Badr Hari inmiddels. Daar zal Tavares dan ook mee te maken krijgen. "Ik doe het niet per se voor de fame, maar het is wel leuk. Het hoort erbij. Ik doe het meer omdat ik kampioen wil worden en goed geld wil verdienen."

MMA

Als de Rotterdamse kickbokser nog verder mag dromen, dan ziet hij een overstap naar MMA wel zitten. MMA staat voor Mixed Martial Arts en is een mix tussen verschillende vechtsporten, waaronder kickboksen, judo, worstelen, boksen en karate.

"Sinds zes maanden heb ik het MMA opgepikt. Dat heeft ook met de afgelopen tijd te maken. Door covid zijn er onzekere momenten. En organisator UFC heeft heel goed gehandeld tijdens deze coronacrisis. Daar zit het grote geld en daar kun je financieel onafhankelijk worden. Als ik al mijn doelen heb behaald, dan denk ik er zeker over om over te stappen."

Voordat Luis Tavares ooit een grote wereldster in Amerika wordt, wacht zaterdag in een leeg Rotterdam Ahoy dus eerst GLORY 77. "Ik heb er echt zin in", lacht hij zijn gloednieuwe tanden bloot.

Tijdens dit evenement komt ook Rico Verhoeven in actie. Hij vecht na de afzegging van Jamal Ben Saddik zaterdag twee partijen.