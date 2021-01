'Ik voelde niks'; eerste van duizend prikken gezet bij Humanitas

Jonkman had vroeger met zijn vrouw een winkel in dameskleding op de Noordmolenstraat in het Oude Noorden. De laatste 25 jaar waren ze met de handel verhuisd naar de Weissenbruchlaan in Hillegersberg. Het stel woonde het laatst boven de Markthal.

Sinds kort moet hij alleen door het leven. Na 62 jaar samen overleed zijn vrouw als gevolg van een hersentumor. "En dan zit je wel even in een dip. Eigenlijk nog wel een beetje. Ik heb epilepsie en Parkinson, maar ik ga door. Daarom wilde ik ook die prik. Tuurlijk!"

Cor Jonkman is één van bijna duizend bewoners van de veertien locaties van Humanitas die deze week worden geprikt. "Het is in alle bescheidenheid toch een soort van feeststemming. Iets wat je over tien jaar ook nog weet. Ik hoop dat dit het begin van het einde van de coronacrisis is", zegt Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Humanitas.

Weigeren uit geloofsovertuiging

Ruim negentig procent wil de prik. "Een enkeling zegt dat het voor hen niet meer hoeft, omdat ze zich niet meer zo goed voelen. Anderen weigeren de prik uit geloofsovertuiging en weer anderen geloven niet dat het vaccin werkt", weet Van Herk.

Er zijn straks nog mensen die dus zonder vaccinatie in de tehuizen verblijven. Van Herk verwacht nog wel vragen van personeel, cliënten en familie. "We hebben ze nog niet gehad. We hebben het ook besproken met de cliëntenraad. Maar de beschermende maatregelen blijven voorlopig gehandhaafd. Daarnaast komen dagelijks nog nieuwe cliënten in onze locaties. Ook daar moet een oplossing voor komen."

In de Zilverlinde zijn weinig besmet geraakt met het coronavirus. Gijsbert van Herk: "En wie op dit moment is besmet, krijgt pas later de vaccinatie."