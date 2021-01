Brand richt flinke schade aan in Telecommuseum Rotterdam

In het Houweling Telecommuseum in Rotterdam heeft dinsdag brand gewoed. Vijf vrijwilligers zijn ter plekke in de Vlaggenmanstraat onderzocht wegens het inademen van rook.

De brand in de wijk Bergpolder begon iets na half een dinsdagmiddag. Twee uur later was de brand geblust. De schade is aanzienlijk. Over zowel de oorzaak als de exacte schade kan de brandweer nog niets zeggen. Het onderzoek is in volle gang.

Het Houweling Telecom Museum, wat vooral op vrijwilligers draait, is in 1974 gestart en laat de geschiedenis op het gebied van telecommunicatie in Rotterdam en regio zien.