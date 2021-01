Bannis: 'Ik voelde me bij Feyenoord toch een beetje aan de kant geschoven'

Omdat de 18-jarige spits, na het aantrekken van Lucas Pratto en de terugkeer van Róbert Boženík, weinig uitzicht had op speelminuten heeft hij nu gekozen voor het avontuur in de Keuken Kampioen Divisie. Ook PEC Zwolle informeerde naar hem. "Maar de keuze viel op iemand anders. Bij mij is het graag of niet. Bij Dordrecht heb ik zekerheid op minuten en dat is beter dan alleen maar trainen bij Feyenoord'', aldus Bannis.

Bannis begon het seizoen in Feyenoord Onder 21, maar vanwege corona werd die nieuwbakken competitie al na drie wedstrijden stilgelegd. Na de blessures van Nicolai Jørgensen en Róbert Boženík haalde trainer Dick Advocaat Bannis bij de A-selectie. Bannis scoorde direct de winnende treffer in de uitwedstrijd bij Emmen (2-3).

Daarna kwam hij nog tot enkele invalbeurten, maar na de winterstop maakte Advocaat mede door de komst van de Argentijn Pratto geen gebruik meer van Bannis. "Ik had wel verwacht meer minuten te maken. Ik voelde mij goed en uiteindelijk toen die nieuwe spits werd gehaald ben ik om eerlijk te zijn een beetje aan de kant gezet. Vandaar dat ik deze keuze heb gemaakt'', zegt Bannis.

Silva en Johnson

Bannis is dus één van de drie spelers die maandag door Feyenoord voor de rest van het seizoen zijn uitgeleend aan FC Dordrecht. Ook de Noorse aanvallende middenvelder Mikael Johnson en de verdedigende middenvelder Bernardo Silva spelen tot aan de zomer aan de Krommedijk.

FC Dordrecht-trainer Jan Zoutman is content met zijn drie aanwinsten van Feyenoord. Al denkt hij dat Bannis zaterdag al direct inzetbaar kan zijn tegen Roda JC, maar dat Bernardo Silva en Mikael Johnson nog wat langer nodig hebben.

Bannis trainde de afgelopen tijd mee met het eerste elftal van Feyenoord, terwijl de Noor en de Portugees met Onder 21 alleen in kleine groepjes mochten trainen.

''Bannis is het fitst, omdat hij met de A-selectie van Feyenoord heeft getraind. En hij heeft ook wat invalbeurten gehad en dus speelminuten. Die andere twee zullen eerst nog moeten wennen aan het trainen met weerstand en ik denk dat dat dus nog wel even duurt voordat ze kunnen aanhaken'', aldus Zoutman tegenover Rijnmond.

Leerzaam

De voormalig-trainer van Haarlem en docent bij de KNVB denkt wel dat het een goede stap is voor de drie huurlingen van Feyenoord. Ook omdat ze het komend jaar veel kunnen leren.

"Voor jonge jongens is zo'n huurperiode vaak heel leerzaam. Zeker als je gewend bent bij een grote club te zitten waar alles goed geregeld is. Bij Feyenoord hebben ze bij wijze van spreken drie materiaalmannen, twee fysiotherapeuten en drie geweldige trainingsvelden. Dat is bij FC Dordrecht niet het geval en dus ben ik van mening dat dit heel leerzaam is. Niet alleen op voetbalgebied'', zegt Zoutman.

FC Dordrecht heeft sinds dit seizoen een samenwerkingsverband met Fortuna Sittard, mede omdat de vorige samenwerking met Feyenoord niet het gewenste resultaat opleverde.

Maar algemeen directeur Hans de Zeeuw wil nu niet van een samenwerkingsverband spreken. "Ik heb gebeld met Frank Arnesen (technisch directeur van Feyenoord, red.) omdat de spelers van Onder 21 niet meer in actie komen dit seizoen. We hebben op deze manier ook Thomas Poll van FC Groningen gehaald. We wisten dat we ons aanvallend nog moesten versterken. Volgens mij is dit een win-win situatie'', aldus De Zeeuw.

Azarkan

Ook Marouan Azarkan staat op de nominatie om van Feyenoord naar FC Dordrecht te gaan. Dan zou de teller op vier huurspelers van Feyenoord komen te staan. ''We willen ook onze eigen talenten aan spelen toe laten komen. Het is dus niet zo dat we hier heel Jong Feyenoord gaan stallen en bovendien moeten ze het nog waar maken. Het zijn hele goede voetballers, maar het zijn nog wel jeugdspelers."

"Er wordt in de eerste divisie meer gevraagd dan alleen maar frivool een beetje voetballen. Daarmee wil ik zeggen dat het 'grotemensenvoetbal' is en dat ze aan de bak moeten. Ik ben ervan overtuigd dat ze het best moeilijk krijgen'', besluit de directeur van FC Dordrecht.