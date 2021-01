Eerste uitbraak Zuid-Afrikaanse coronavariant in Gorinchem

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is opgedoken in een onderzoek rond een fysiotherapiepraktijk in Gorinchem. Achttien personeelsleden en cliƫnten zijn positief getest. Twee of drie van hen hebben volgens de GGD Zuid-Holland Zuid de Zuid-Afrikaanse variant bij zich.

Het gaat om de eerste uitbraak in Nederland. De GGD start een groot bron- en contactonderzoek rondom de praktijk, die momenteel gesloten is. Honderden mensen krijgen een uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek.

Het is nog niet duidelijk hoe het virus in Gorinchem is gekomen. Wel staat vast dat één van de contacten van de praktijk recent in Zuid-Afrika is geweest.

Volgens de GGD Zuid-Holland Zuid is nog onduidelijk wat de Zuid-Afrikaanse variant doet. Deze lijkt, net als de Britse variant, vooral besmettelijker te zijn. Mensen zouden er niet zieker van worden.