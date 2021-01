LIVEBLOG: Drie keer zoveel ME als maandagavond, minderjarigen aangehouden voor opruiing en Prins-Alexander veiligheidsrisicogebied

Op verschillende plekken in Rotterdam en in de regio worden voorzorgsmaatregelen genomen uit vrees voor nieuwe ongeregeldheden. Volg hier het laatste nieuws.

Er wordt geadviseerd om kinderen eerder uit de opvang te halen. Daarnaast vreest een school ook het doelwit te worden, na een melding door de politie. Winkeliers bereiden zich ook voor op weer een onrustige avond.

Avondafspraken worden door zorgverleners geannuleerd. Rotterdammers roepen hun stadgenoten op om hun stad' te verdedigen tegen de vernielers en plunderaars.

19:45

Wie zijn de mensen achter de rellen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk? Dat het om jongeren gaat is duidelijk. Maar wat drijft ze precies? En waar komen ze vandaan? Rijnmond sprak met bewoners en ging op zoek naar antwoorden, die je in dit verhaal kunt lezen.



19:30

Verslaggever Jacco van Giessen geeft een update vanaf Rotterdam-Zuid. Op de Laan op Zuid is een groot aantal politieagenten een kapperszaak ingegaan. "Daar was een aantal mensen binnen. Zij moesten met hun handen tegen de muur aan gaan staan. Ze werden op de foto gezet en de mensen moesten hun id-kaart tonen." De groepsvorming moet door de politie voorkomen worden.

19:10

Rotterdamse buurtbewoners zijn de straat opgegaan om jongeren aan te spreken. In fel gele hesjes stappen zij op de jeugd af. "We willen zoveel mogelijk ons steentje bijdragen", licht Dick van der Voet toe. "Je moet hen te kennen geven dat ze naar huis moeten. Misschien helpt dat wel. We hebben nog niet veel jongeren gezien."

19:00

Relschoppers zijn gewaarschuwd: er is drie keer zoveel ME op de been in vergelijking tot maandagavond, zo vertelt politiechef Fred Westerbeke.

18:55

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft besloten om het gebied Prins Alexander als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Als het nodig is, kan er preventief gefouilleerd worden. Deze regeling geldt voor twaalf uur en is dinsdagavond om 18:00 uur ingegaan.

18:45

De politie meldt dat het redelijk rustig in Rotterdam is. "Als we jongeren zien, dan spreken we hen aan. Dan hebben we de namen en trekken we hen uit de anonimiteit", zo laat een politiewoordvoerder aan Rijnmond weten.

18:30

De Rotterdamse politiek heeft met afschuw gereageerd op de plunderingen, rellen en vernielingen van maandagavond op Rotterdam-Zuid. Rijnmond zocht Vincent Karremans (VVD), Aad van Zevenbergen (SP) en Stephan van Baarle (DENK) op.

18:20

Ook Spijkenisse maakt zich op voor mogelijk een onrustige avond. Zo is de HEMA op de Stadhuispassage in Spijkenisse dichtgetimmerd met planken.

18:00

De politie meldt aan Rijnmond dat er dinsdag vier personen zijn aangehouden voor opruiing. De jongste verdachte is 11 jaar oud. Er is ook een 13-jarig meisje opgepakt.

Ook laat de politie weten dat metrohalte Parkweg in Schiedam dicht is. Metro's worden gedwongen om bij die halte door te rijden. Om 18:30 uur gaat de noordkant van het Rotterdamse metrostation Beurs dicht.

17:45

Oproep van de politie en het Openbaar Ministerie: 'ouders hou je kinderen thuis'.

17:40

Negentig broodjes kroket en kaassoufflé, meerdere taarten, handgeschreven bedankbriefjes en voor de politiehonden: speciale hondenkoekjes. Rotterdammers verwennen en bedanken agenten na de rellen.

17:20

Winkelcentrum Alexandrium heeft maatregelen genomen tegen eventuele vernielingen en heeft de boel met planken dichtgetimmerd. Ook is het eerder gesloten dan gebruikelijk, al om 17 uur. Verder loopt er extra bewaking rond.



17:00

De woede en ontzetting over de rellen maandagavond zijn groot. De roep om de daders heel hard aan te pakken klinkt luider dan ooit. Toevallig vergadert de Tweede Kamer nu over een wetsvoorstel om strenger te straffen als hulpverleners worden aangevallen. Maar is dat verstandig? De meningen zijn verdeeld.



16:10

Burgemeester Oskam van Capelle aan den IJssel gebruikt de noodverordening voor de winkelcentra. De Koperwiek, de Terp en de Scholver sluiten om 17:00 uur. Wie er daarna nog is, kan worden gefouilleerd.

16:00

De leiding van het Ikazia Ziekenhuis stuurt personeel op tijd naar huis. Ook wordt geadviseerd om dinsdagavond geen bezoek te brengen aan patiënten van het ziekenhuis in Rotterdam-Zuid.

Oproep Aboutaleb

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam richt zich tot de relschoppers die maandagavond tekeer gingen op onder meer de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. "Heb je een goed gevoel dat je die stad naar de vernieling hebt geholpen?", vraagt hij onder meer. Ook roept hij ouders op hun kinderen binnen te houden.

15:30

Inmiddels zijn twaalf verdachten van betrokkenheid bij de rellen vrijgelaten, meldt de politie. Ruim veertig anderen zitten nog vast. Hun rol bij de plunderingen en vernielingen wordt onderzocht.

15:15

Hugo Hillenaar, hoofdofficier van justitie in Rotterdam, legt de rol van justitie in het onderzoek uit. Wat hem opvalt is dat de meeste verdachten jongeren zijn. "Ik doe dan ook een dringend beroep op de ouders of verzorgers van deze jongeren om het gesprek met ze aan te gaan. Hou ze binnen als de avondklok van kracht is! Jongeren die zich laten meeslepen en worden opgepakt krijgen een strafblad en kunnen daar in de toekomst grote problemen door krijgen."

Live op Facebook zien hoe je zaak wordt leeggeplunderd

Eigenaar Fatma en huurder Emrah van de supplementenwinkel aan de Groene Hilledijk zagen maandagavond live op social media en via beveiligingscamera's hoe relschoppers een enorme ravage aanrichtten in hun zaak. "Het is he-le-maal leeggeplunderd. Hier valt niets meer te halen."

De rellen op maandag

Dit is het overzicht van de gebeurtenissen op maandagavond in Rotterdam-Zuid