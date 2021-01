LIVEBLOG: Regio zet zich schrap voor nog een onrustige avond

Op verschillende plekken in Rotterdam en in de regio worden voorzorgsmaatregelen genomen uit vrees voor nieuwe ongeregeldheden. Volg hier het laatste nieuws.

Er wordt geadviseerd om kinderen eerder uit de opvang te halen. Daarnaast vreest een school ook het doelwit te worden, na een melding door de politie. Winkeliers bereiden zich ook voor op weer een onrustige avond.

Avondafspraken worden door zorgverleners geannuleerd. Rotterdammers roepen hun stadgenoten op om hun stad' te verdedigen tegen de vernielers en plunderaars.

16:10

Burgemeester Oskam van Capelle aan den IJssel gebruikt de noodverordening voor de winkelcentra. De Koperwiek, de Terp en de Scholver sluiten om 17:00 uur. Wie er daarna nog is, kan worden gefouilleerd.

16:00

De leiding van het Ikazia Ziekenhuis stuurt personeel op tijd naar huis. Ook wordt geadviseerd om dinsdagavond geen bezoek te brengen aan patiënten van het ziekenhuis in Rotterdam-Zuid.

15:30

Inmiddels zijn twaalf verdachten van betrokkenheid bij de rellen vrijgelaten, meldt de politie. Ruim veertig anderen zitten nog vast. Hun rol bij de plunderingen en vernielingen wordt onderzocht.

15:15

Hugo Hillenaar, hoofdofficier van justitie in Rotterdam, legt de rol van justitie in het onderzoek uit. Wat hem opvalt is dat de meeste verdachten jongeren zijn. "Ik doe dan ook een dringend beroep op de ouders of verzorgers van deze jongeren om het gesprek met ze aan te gaan. Hou ze binnen als de avondklok van kracht is! Jongeren die zich laten meeslepen en worden opgepakt krijgen een strafblad en kunnen daar in de toekomst grote problemen door krijgen."