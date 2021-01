Teruglezen liveblog: Rustige situatie in Rotterdam, ME in actie en 33 arrestaties verricht

Op verschillende plekken in Rotterdam en in de regio worden voorzorgsmaatregelen genomen uit vrees voor nieuwe ongeregeldheden. Volg hier het laatste nieuws.

23:00

Op de Beijerlandselaan op Rotterdam-Zuid gaf een man zich uit als journalist, maar hij kon geen papieren overleggen. Daarom is de man aangehouden. Kijk hieronder naar de video van zijn arrestatie.

22:45

Televisiepresentator Danny Ghosen is dinsdagavond formeel aangehouden. Na kort overleg met de hulpofficier van Justitie werd hij in vrijheid gesteld. Ghosen volgde persfotograaf Joey Bremer voor het NPO2-programma Danny's Wereld.

22:30

Hoe voorkom je rellen? Dit is de vraag van het moment. Tom Postmes is hoogleraar sociale psychologie en onderzoekt relgedrag. Zijn advies: "Ordehandhaving begint altijd met heel goed in de smiezen te hebben wie er op straat staan." Luister hieronder naar het gesprek met Postmes.

22:10

In Rotterdam-West zijn enkele abri's vernield. Ook in deze wijk verrichte de politie aanhoudingen.

Juwelier Schaap & Citroen op de Kruiskade in Rotterdam heeft de boel dichtgetimmerd.

22:05

Ook Robin van Persie keurt de rellen in Rotterdam stevig af. De voormalig voetballer van Feyenoord heeft de volgende tweet eerder vanavond geplaatst:

21:45

Er zijn meldingen bij de politie binnengekomen over iemand die vanaf een viaduct over de N57 stenen zou gooien. Dat is op de weg tussen Hellevoetsluis en Brielle. De politie laat op Radio Rijnmond weten dat er geen automobilisten zich hebben gemeld met schade aan de wagen.

21:30

De politie geeft op Radio Rijnmond een update van de ongeregeldheden in Rotterdam-West en Rotterdam-Zuid. Er zijn 33 personen gearresteerd: "Het is nu redelijk rustig. Dat komt door de maximale inzet. We zijn vanaf het begin gaan waarschuwen. Dat werkt. De groepen die voor problemen konden zorgen zijn weggegaan." De politie en ME blijven op Rotterdam-Zuid paraat.

21:20

Op de Beijerlandselaan op Rotterdam-Zuid komt de ME in actie. Charges hoefden er niet te worden uitgevoerd. . RET-bussen staan klaar om de politie van dienst te zijn.

21:10

De Rotterdamse rapper en oprichter van platenlabel Rotterdam Airlines Jairzinho is vanavond op straat om jongeren die van plan zijn te rellen naar huis te sturen. "Ik wil de stad beschermen, het is niet stoer wat er gebeurt." Lees hier zijn verhaal.

21:00

De avondklok is weer ingegaan. Tot en met woensdag 04:30 uur mag er niemand op straat zijn, tenzij je de bijbehorende overheidsdocumenten op zak hebt. Zo werd op Rotterdam-Zuid de oproep gedaan om naar huis te gaan.

20:50

De ME is in actie gekomen in Rotterdam-West en Rotterdam-Zuid. Er is opgetreden op de Schiedamseweg in Rotterdam-West en ter hoogte van de Slaghekstraat en Putselaan op Rotterdam-Zuid. Mensen ter plaatse omschrijven de sfeer als grimmig.

20:30

Ook in Hellevoetsluis worden voorzorgsmaatregelen genomen door ondernemers, zo merkt verslaggever Suzanne Mulder.

20:22

Burgemeester Aboutaleb heeft opnieuw een noodbevel afgekondigd voor Feijenoord. Niemand mag daar meer op straat komen. Het gaat om een groter gebied dan maandagavond. Het noodbevel ging om half acht in en duurt tot morgenochtend.

Een noodbevel gaat verder dan een noodverordening. Als je die regels overtreedt, is er sprake van een misdrijf en kan je meteen opgepakt worden.

20:20

De politie meldt dat er tot nu toe zeventien aanhoudingen zijn verricht. De politie: "Dan gaat het om de meeste gevallen om samenscholing en het zich niet kunnen identificeren. Er zijn acht mensen aangehouden in Rotterdam-Zuid en negen in het centrum van de Stad."

20:15

Een familielid van de kapperszaak aan de Laan op Zuid in Rotterdam reageert op de aanwezigheid van politie rond het pand. Een vriendengroep had zich verzameld om de kapperszaak te verdedigen. "Ineens waren er vijf arrestatieteams. Ze waren het in principe eens over wat we aan het doen waren. Zij zien ook dat we geen relschoppers zijn", zegt Eduard van den berg, familielid van de eigenaar van de kapperszaak. Wel hebben de vrienden van de groep een coronaboete gekregen.

20:00

GGD Rotterdam-Rijnmond meldt dat dertien mobiele en tijdelijke testlocaties in Rotterdam woensdag 27 januari dicht blijven. Dat heeft te maken met ongeregeldheden in de stad. Op deze manier wil de GGD de veiligheid van de medewerkers garanderen. Lees hier welke coronatestlocaties morgen gesloten blijven.

19:45

Wie zijn de mensen achter de rellen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk? Dat het om jongeren gaat is duidelijk. Maar wat drijft ze precies? En waar komen ze vandaan? Rijnmond sprak met bewoners en ging op zoek naar antwoorden, die je in dit verhaal kunt lezen.



19:30

Verslaggever Jacco van Giessen geeft een update vanaf Rotterdam-Zuid. Op de Laan op Zuid is een groot aantal politieagenten een kapperszaak ingegaan. Het gaat om een vriendengroep die de kapperszaak wilde verdedigen.

19:10

Rotterdamse buurtbewoners zijn de straat opgegaan om jongeren aan te spreken. In fel gele hesjes stappen zij op de jeugd af. "We willen zoveel mogelijk ons steentje bijdragen", licht Dick van der Voet toe. "Je moet hen te kennen geven dat ze naar huis moeten. Misschien helpt dat wel. We hebben nog niet veel jongeren gezien."

19:00

Relschoppers zijn gewaarschuwd: er is drie keer zoveel ME op de been in vergelijking met maandagavond, zo vertelt politiechef Fred Westerbeke.

18:55

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft besloten om het gebied Prins Alexander als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Als het nodig is, kan er preventief gefouilleerd worden. Deze regeling geldt voor twaalf uur en is dinsdagavond om 18:00 uur ingegaan.

18:45

De politie meldt dat het redelijk rustig in Rotterdam is. "Als we jongeren zien, dan spreken we hen aan. Dan hebben we de namen en trekken we hen uit de anonimiteit", zo laat een politiewoordvoerder aan Rijnmond weten.

18:30

De Rotterdamse politiek heeft met afschuw gereageerd op de plunderingen, rellen en vernielingen van maandagavond op Rotterdam-Zuid. Rijnmond zocht Vincent Karremans (VVD), Aad van Zevenbergen (SP) en Stephan van Baarle (DENK) op.

18:20

Ook Spijkenisse maakt zich op voor mogelijk een onrustige avond. Zo is de HEMA op de Stadhuispassage in Spijkenisse dichtgetimmerd met planken.

18:00

De politie meldt aan Rijnmond dat er dinsdag vier personen zijn aangehouden voor opruiing. De jongste verdachte is 11 jaar oud. Er is ook een 13-jarig meisje opgepakt.

Ook laat de politie weten dat metrohalte Parkweg in Schiedam dicht is. Metro's worden gedwongen om bij die halte door te rijden. Om 18:30 uur gaat de noordkant van het Rotterdamse metrostation Beurs dicht.

17:45

Oproep van de politie en het Openbaar Ministerie: 'ouders hou je kinderen thuis'.

17:40

Negentig broodjes kroket en kaassoufflé, meerdere taarten, handgeschreven bedankbriefjes en voor de politiehonden: speciale hondenkoekjes. Rotterdammers verwennen en bedanken agenten na de rellen.

17:20

Winkelcentrum Alexandrium heeft maatregelen genomen tegen eventuele vernielingen en heeft de boel met planken dichtgetimmerd. Ook is het eerder gesloten dan gebruikelijk, al om 17 uur. Verder loopt er extra bewaking rond.



17:00

De woede en ontzetting over de rellen maandagavond zijn groot. De roep om de daders heel hard aan te pakken klinkt luider dan ooit. Toevallig vergadert de Tweede Kamer nu over een wetsvoorstel om strenger te straffen als hulpverleners worden aangevallen. Maar is dat verstandig? De meningen zijn verdeeld.



16:10

Burgemeester Oskam van Capelle aan den IJssel gebruikt de noodverordening voor de winkelcentra. De Koperwiek, de Terp en de Scholver sluiten om 17:00 uur. Wie er daarna nog is, kan worden gefouilleerd.

16:00

De leiding van het Ikazia Ziekenhuis stuurt personeel op tijd naar huis. Ook wordt geadviseerd om dinsdagavond geen bezoek te brengen aan patiënten van het ziekenhuis in Rotterdam-Zuid.

Oproep Aboutaleb

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam richt zich tot de relschoppers die maandagavond tekeer gingen op onder meer de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. "Heb je een goed gevoel dat je die stad naar de vernieling hebt geholpen?", vraagt hij onder meer. Ook roept hij ouders op hun kinderen binnen te houden.

15:30

Inmiddels zijn twaalf verdachten van betrokkenheid bij de rellen vrijgelaten, meldt de politie. Ruim veertig anderen zitten nog vast. Hun rol bij de plunderingen en vernielingen wordt onderzocht.

15:15

Hugo Hillenaar, hoofdofficier van justitie in Rotterdam, legt de rol van justitie in het onderzoek uit. Wat hem opvalt is dat de meeste verdachten jongeren zijn. "Ik doe dan ook een dringend beroep op de ouders of verzorgers van deze jongeren om het gesprek met ze aan te gaan. Hou ze binnen als de avondklok van kracht is! Jongeren die zich laten meeslepen en worden opgepakt krijgen een strafblad en kunnen daar in de toekomst grote problemen door krijgen."

Live op Facebook zien hoe je zaak wordt leeggeplunderd

Eigenaar Fatma en huurder Emrah van de supplementenwinkel aan de Groene Hilledijk zagen maandagavond live op social media en via beveiligingscamera's hoe relschoppers een enorme ravage aanrichtten in hun zaak. "Het is he-le-maal leeggeplunderd. Hier valt niets meer te halen."

De rellen op maandag

Dit is het overzicht van de gebeurtenissen op maandagavond in Rotterdam-Zuid