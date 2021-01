Rellen en de roep om harder te straffen na avondklokrellen: 'Het kan ook averechts werken'

Geplunderde winkels, kapotgeslagen ruiten, brandende auto’s: de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan in Rotterdam boden het trieste decor van de rellen van maandagavond. De woede en ontzetting zijn groot. De roep om de daders heel hard aan te pakken klinkt luider dan ooit. Toevallig vergadert de Tweede Kamer nu over een wetsvoorstel om strenger te straffen als hulpverleners worden aangevallen. Maar is dat verstandig? De meningen zijn verdeeld.

In het voorstel wil de VVD dat er een taakstrafverbod komt bij geweld tegen politie, brandweer, ambulancepersoneel, beveiligers en journalisten. In dat soort gevallen moet er direct een celstraf volgen. Het liberale Kamerlid Dilan Yesilgöz formuleert het als volgt: “Niet wegkomen met een dagje schoffelen in het park, maar wat VVD betreft de cel in als je agenten, hulpverleners, journalisten en beveiligers aanvalt.”

Steun komt er onder meer van politievakbonden, de beveiligingsbranche en de politietop : “Politiemedewerkers ervaren het als morele steun in de rug wanneer stevig wordt opgetreden.” De ministers Dekker van Rechtsbescherming en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zeggen ook: “Geweld tegen personen met een publieke taak moet stevig worden aangepakt, daar past geen taakstraf bij.” Zij denken dat van een celstraf als minimumstraf een afschrikkende werking uitgaat.

Grapperhaus heeft naar aanleiding van de rellen in onder meer Rotterdam gezegd dat er snelrecht komt en dat het OM uitgaat van celstraffen. De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar is iets genuanceerder: “We gaan inzetten op forse straffen voor de verantwoordelijken van deze geweldsgolf. Per verdachte wordt bekeken wat een passende afdoening is. Dat kan uiteenlopen van gebiedsverboden tot celstraffen.”

'Populistische oprisping'

Kritiek op het voorstel om tot een taakstrafverbod te komen is er ook. Vanuit de advocatuur met name. Een ‘populistische oprisping’(Jan Vlug), ‘Ouderwets dom VVD geklets met een diep geworteld wantrouwen richting rechters’(Bart Swier), ‘Een motie van wantrouwen tegen de onafhankelijke rechtspraak om een niet bestaand ‘probleem’ op te lossen.’ (Sidney Smeets).

Smeets wijst erop dat rechters al celstraffen opleggen als het vergrijp ernstig is. Maar in sommige gevallen is het geweld beperkt en kan opsluiting een te zwaar middel zijn. Een goed voorbeeld is het verhaal van Feyenoordsupporter Rogier . Hij kreeg een taakstraf voor het gooien van een flesje bier naar de politie in Rome in 2015. Zelfs de rechter zei achteraf dat sommige supporters ‘in het nauw gedreven waren en geen kant op konden.’

Een taakstraf kan met werk of studie worden gecombineerd, een celstraf niet. Baanverlies kan grote gevolgen hebben, zegt de Raad voor de Rechtspraak , die tegen het taakstrafverbod is. “Het kan zelfs averechts werken: omdat mensen soms hun werk, huis of relatie verliezen bij een gevangenisstraf kan de kans dat ze verder ‘afglijden’ en daardoor nogmaals in de fout gaan juist toenemen.”

De Raad verwijst naar de gangbare opvatting binnen de criminologie: zwaarder straffen leidt bepaald niet automatisch tot minder geweld in de samenleving. Ook wijzen de rechters erop dat geweldplegers niet over één kam te scheren zijn. “Rechters moeten wel de mogelijkheid hebben om maatwerk toe te passen. Iemand die een politieagent een duw geeft omdat hij ziet dat zijn beste vriend een duw krijgt is dan wat anders dan iemand die er zomaar op los gaat meppen.”

Onderzoek Erasmus Universiteit

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben 67 concrete strafzaken over geweld tegen hulpverleners bekeken. In de helft van de gevallen was de rol van de daders vrij klein. Een celstraf zou dan ‘niet proportioneel’ zijn geweest, is de conclusie.

Ook over het nut van taakstraffen is veel gepubliceerd. Het beeld van het ‘dagje schoffelen’ doet volgens de reclassering, dat de taakstraffen uitvoert, geen recht aan de praktijk van intensieve begeleiding. De cijfers spreken in het voordeel van de taakstraf. In 34 procent van de gevallen is sprake van recidive, van het nog een keer plegen van een delict. Bij celstraffen ligt dat hoger, op bijna de helft.

Taakstraffen kunnen, anders dan bij een 'kale' opsluiting, ook direct gekoppeld worden aan het misdrijf. Zo laat Feyenoord supporters na antisemitische leuzen in contact komen met joodse mensen die de oorlog hebben overleefd. Ongetwijfeld zal er bij de reclassering worden nagedacht over een taakstraf voor de ‘Rotterdamse relschoppers’: het helpen van de gedupeerde winkeliers in de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk.