RIVM: 331 nieuwe coronabesmettingen in de regio, 16 ziekenhuisopnames

In de afgelopen 24 uur zijn 331 mensen in onze regio positief getest op het coronavirus. Maandag werden er 470 besmettingen gemeld, zondag 419 en zaterdag 403. Vrijdag was het hoger, toen ging het richting de 600.

Het aantal sterfgevallen komt vandaag uit op negen. Maandag waren dat er ook negen, zondag vijf en zaterdag negentien. De slachtoffers komen uit Nissewaard (2), Dordrecht (1), Hoeksche Waard (1), Molenlanden (1), Papendrecht (1), Rotterdam (1), Schiedam (1), Vlaardingen (1).

De afgelopen 24 uur zijn zestien personen uit de regio opgenomen in het ziekenhuis. Maandag waren dat er zeven, zondag elf, zaterdag twaalf.

De afgelopen week is het aantal positieve tests dat werd gemeld bij het RIVM met 8 procent gedaald. Dat is een aanzienlijk beperktere daling dan de week daarvoor, toen het aantal besmettingen met 21,5 procent omlaag ging. Met 204 besmettingen per 100.000 inwoners zit Nederland nog altijd in de 'ernstige fase van de epidemie', benadrukt het RIVM.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis is:

Alblasserdam: -3 - 1495

Albrandswaard: 6 - 1883

Barendrecht: 6 - 3087

Brielle: 4 - 840

Capelle aan den IJssel: 6 - 4309

Dordrecht: 27 - 7916

Goeree-Overflakkee: 8 - 2549

Gorinchem: 20 - 2466

Hardinxveld-Giessendam: 14 - 1515

Hellevoetsluis: 3 - 1888

Hendrik-Ido-Ambacht: 13 - 2047

Hoeksche Waard: 18 - 4485

Krimpen aan den IJssel: 5 - 2250

Lansingerland: 7 - 4089

Maassluis: 1 - 2107

Molenlanden: 13 - 2906

Nissewaard: 13 - 4907

Papendrecht: 14 - 1943

Ridderkerk: 14 - 3016

Rotterdam: 83 - 46210

Schiedam: 16 - 5603

Sliedrecht: 13 - 1953

Vlaardingen: 14 - 5072

Westvoorne: 1 - 619

Zwijndrecht: 16 - 2947





Welke cijfers gebruikt Rijnmond?