Hartverwarmend: zo bedanken Rotterdammers hun agenten na heftige rellen

Toen Michiel maandagavond de helikopters over zijn huis hoorde vliegen en op sociale media zag hoe 'zijn' Rotterdam-Zuid werd gesloopt, had hij vooral oog voor de agenten die redden wat er te redden viel. ''Ik zat veilig binnen terwijl agenten met gevaar voor eigen leven hun werk deden. Ik wist meteen: We moeten dankbaar zijn dat zij dit voor ons doen.''

Dan wordt het dinsdagochtend. De Beijerlandselaan en Groene Hilledijk likken hun wonden. Winkeliers ruimen hun geplunderde winkels op. Voor de ingegooide ramen komen grote houten platen te zitten.

Michel wordt gebeld door vriendin Wendy. Samen bedenken ze een plan om agenten te bedanken voor hun heldhaftige optreden van de avond ervoor. ''Liefde gaat door de maag,'' vertelt Michiel. ''Dus we wilden ze bedanken met kroketten en taart. Dat het zo uit de hand zou lopen, dat hadden we niet kunnen denken.''

Speciale hondenkoekjes

Vrienden en bekenden krijgen lucht van de actie van dit tweetal. ''Spontaan begonnen mensen geld te geven. Winkels en restaurants boden hun producten aan. In een ochtend hadden we 90 broodjes kroket en kaassoufflé, meerdere taarten, handgeschreven bedankbriefjes en voor de politiehonden: speciale hondenkoekjes.''

Kippenvel bij agenten

Michiel benadrukt dat dit het ware gezicht van Zuid is. Saamhorigheid is de kracht van de wijk. Wat er maandagavond is gebeurd, is niet zijn stad. De traktaties hebben Wendy en Michiel persoonlijk langs gebracht bij de bureaus Maashaven, Zuidplein en Veranda. ''Agenten vertelden dat ze kippenvel kregen van onze actie. Ze zeiden het fijn te vinden om te horen dat hun werk wordt gewaardeerd. En ook dat die waardering van zo veel mensen komt.''

''De meeste mensen deugen hoor,'' vervolgt Michiel. Hij is nog helemaal vol van zijn geslaagde spontane actie. Hij is blij dat hij heeft kunnen laten zien dat er nog veel liefde voor de stad is. ''Laten we niet vergeten dat het uiteindelijk maar een handvol mensen was die voor die ellende zorgde. Zuid heeft al een slechte naam maar verreweg de meeste mensen hier, zijn gewoon goede en vriendelijke mensen. Ik denk dat wij vandaag ook die kant hebben laten zien.''