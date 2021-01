Justitie staakt vervolging DuPont om doodgeboren kinderen maar oud-medewerker Romy gaat door

Dupont in de jaren zestig of zeventig. Foto: Beeldarchief Dordrecht.

Romy Hardon, oud-medewerkster van Dupont, is teleurgesteld dat het Openbaar Ministerie de vervolging van het Dordtse chemiebedrijf staakt. Hardon werkte in de lycrafabriek en beviel in die tijd van een doodgeboren zoon. Toch is het volgens Hardon en tientallen voormalige collega's overduidelijk dat Dupont hun ernstige gezondheidsproblemen had kunnen voorkomen.



Het draait allemaal om het giftige oplosmiddel DMAc. Dat werd tientallen jaren gebruikt in de fabriek bij de productie van lycragaren, bestemd voor onder meer kousen en panty's. Het gebruik is opmerkelijk, want uit dierproeven zou in de jaren zestig al duidelijk zijn dat het schadelijk was als je er langdurig aan werd blootgesteld.

Het Openbaar Ministerie onderzocht of Dupont daarvoor strafrechtelijk kan worden vervolgd, maar kwam deze week tot de conclusie dat de bewijslast daarvoor niet rond komt. Het valt gewoon niet meer te bewijzen dat er mogelijk ongezonde deeltjes door de lucht zweefden en op de materialen zaten.

Die mededeling kwam hard aan bij voormalig medewerkster Hardon, die er werkte van 1977 tot 1988. "Mijn kind is op 8 november in mijn buik overleden. Twee dagen later heb ik hem op de wereld gebracht. Dat was heel erg heftig en nog steeds is het zwaar." Hardon bezoekt al 35 jaar minstens één keer per maand het graf van het jongetje in haar woonplaats Papendrecht.

'Werken in rokje of hemdje'

De link van haar werk bij Dupont naar de doodgeboorte van haar zoon is onweerlegbaar, zegt Hardon. "Wij werkten in een hemdje of rokje. Dat kon gewoon. Er was geen beschermende kleding." Dat wordt bevestigd door beelden van een bedrijfsvideo uit de jaren tachtig waarbij de veelal dames heen en weer sjouwen met dozen en klossen vol lycradraden.

Ook al zijn er veertig vrouwen die onvruchtbaar raakten, een kind met een handicap kregen of een gescheurde baarmoeder opliepen: het bewijs is volgens OM te dun. Er valt niet meer aan te tonen dat het klimaat in de lycrafabriek bij Dupont letterlijk ziekmakend was.

Volgens toxicoloog Jacob de Boer van de Vrije Universiteit is het overduidelijk: bij Dupont was veel mis. "Het gaat hier om een groep van ruim veertig vrouwen die problemen hadden rondom de vruchtbaarheid en zwangerschap en allemaal in de fabriek hebben gewerkt. Je ziet in filmpjes het oplosmiddel van de lycra dampen. Als dit geen zaak is, dan weet ik het niet meer. Maar ik ben natuurlijk geen jurist."

Volgens de regels?

En dat kan een punt zijn. Het lijkt voor veel mensen overduidelijk dat werken met het oplosmiddel vreselijke gevolgen kende, maar het zou ook goed kunnen zijn dat Dupont in tussen 1964 en 2004 wél volgens de regels handelde. Of dat het bedrijf het écht niet kon weten. Of dat het hoge aantal problemen bij vrouwen in een vruchtbare leeftijd enkel berust op toeval.

Dupont wil nu niet reageren, omdat er binnenkort ook een civiele zaak van Hardon en veertien andere medewerkers van start gaat. De groep eist een miljoen euro, maar wil vooral excuses en openheid. Eerder al liet het bedrijf weten geen regels te hebben overtreden. Een bemiddelingspoging leverde niks op.

Hardon noemt het staken van het strafrechtelijk onderzoek 'belachelijk'. "Het is overduidelijk. Er zijn zaken verdonkeremaand." Daarmee doelt ze op urinetesten van medewerkers die niet bewaard zijn.

Erkenning

"Dupont moet geweten hebben dat we met slechte middelen werkten. Bij mijn zwangerschap werd ik gefeliciteerd. Er waren daar ongetwijfeld mensen die toen dachten: als dit maar goed afloopt."

Er zijn deze week weer de nodige tranen gevloeid bij het nieuws van het Openbaar Ministerie, zegt Romy Handon. "Dit wens je niemand toe. Het verdriet gaat niet weg."

Zelf gaat ze strijdbaar verder. "Wij hebben de beste advocaten die er zijn. Daar heb ik blind vertrouwen in. We gaan door."

Het gaat haar niet om geld, maar om de kwestie te kunnen afsluiten. "Als Dupont ooit een keer zegt: jongens, we weten dat we fout zaten, dan heb je eindelijk een stuk erkenning."