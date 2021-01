Zo proberen politie en jongerenwerkers op Zuid te voorkomen dat jongeren gaan rellen

Op meerdere plekken in Rotterdam worden voorzorgsmaatregelen genomen om nieuwe rellen te voorkomen. Zo ook op de Vuurplaat in de wijk Feijenoord. Politie en jongerenwerkers zijn alert.

De politie spreekt elke jongere die op straat is aan en vraagt naar hun identiteitsbewijs. "Ze willen uitstralen 'we houden jullie in de gaten en wij zijn de baas op straat', zegt verslaggever Jacco van Giessen.



Jongerenwerker Dick spreekt dinsdagavond de jongeren aan. "Samen met ouders en leden uit het wijkteam stel ik vragen als: 'wat doe je nu hier en wat heeft het voor zin? Heb je er wel over nagedacht wat het allemaal kost voor de mensen hier?'"

Groepsvorming voorkomen

Het is volgens Dick belangrijk om vroegtijdig in te grijpen. "Voordat er groepsvorming ontstaat, anders gaat het escaleren, net als maandagavond op de Beijerlandselaan."

Verslaggever Jacco van Giessen ziet dat alle winkels hun deuren al om 17 uur hebben gesloten. "Dus je hebt gelijk minder mensen op straat. Er zijn wel wat teleurgestelde mensen bij de supermarkt die kunnen nu even geen boodschappen doen." Winkeliers zijn nog druk met het dicht timmeren van hun puien met platen.