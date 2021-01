Luisteraars Rijnmond ziedend over rellen: "Afkeuring met elke vezel in m'n lijf"

Het Radio Rijnmondprogramma 'De Middag' had dinsdag de telefoonlijnen wagenwijd opengezet voor luisteraars die hun hart wilden luchten over de rellen in onze regio en de rest van Nederland. En dat bleek niet voor niets: Er werd gretig gebruik van gemaakt.

De superlatieven waren niet van de lucht. Bregje liet weten 'de rellen met elke vezel in haar lijf af te keuren'. Hans kon zijn woede bijna niet bedwingen in de uitzending. De stoom kwam uit z'n oren. Hij ziet een rol weggelegd voor het Korps Mariniers. Jan stelt een boete van 750 euro voor; 'en de relschopper mag pas weer vertrekken als de laatste cent betaald is'.

Straten in het licht zetten

Dirk is filiaalmanager van de Jumbo in Rotterdam. Hij deed een oproep aan winkeliers in de wijk Bospolders/Tussendijken om zoveel mogelijk licht te laten branden. Ook omwonenden zouden alle verlichting aan moeten houden en de gordijnen open. "Zo ontnemen we de potentiële relschoppers hun "veilige donkere omgeving". Tevens roept hij bewoners in Rotterdam op om zoveel mogelijk kleurige kleding te dragen in tegenstelling tot de veelal donkere kledij en capuchons die de relschoppers dragen.

Burgemeester Aboutaleb sprak dinsdagmiddag de relschoppers toe in een videoboodschap: "Heb je een goed gevoel dat je de stad naar de vernieling hebt geholpen?" Ook voor dinsdagavond maakt de regio en met name Rotterdam zich op voor een onrustige avond.

