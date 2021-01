Wie zijn de jongeren die maandag relden op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk?

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke was er op Radio Rijnmond duidelijk over. "Dit zijn vooral jongeren uit eigen buurt."

Dat lijkt te kloppen, al gaat het vermoedelijk verder dan de wijk Hillesluis, waar de getroffen winkelstraat ligt. Een goed ingevoerde buurtbewoonster zegt: denk zeker ook aan de nabijgelegen Afrikaanderwijk en Vreewijk.

'Achttien tot twintig'

Margreet woont in die Afrikaanderwijk en krijgt voortdurend appjes met foto's, filmpjes en de laatste afspraken om te gaan rellen. De bewoners houden elkaar op de hoogte. Ze herkende 'meelopers': jonge gasten uit haar wijk. De beelden van het geweld vervullen haar met afschuw.

Wijkraadslid Lars Klappe van Hlllesluis zat maandagavond in zijn woning 'eerste rang' en zag het pandemonium een paar meter voor zijn neus voltrekken. "Picknicktafels die over de trambaan gingen, stenen die naar de politie werden gegooid, ruiten die werden ingeslagen. Ik schat de gemiddelde leeftijd op achttien tot twintig."

Even rondvragen leert dat het waarschijnlijk gaat om een mix van culturen met een relatieve 'oververtegenwoordiging' van Hollands, Marokkaans en Turks. In het geval van autochtone Nederlanders zou het kunnen gaan om mensen die zich afficheren als 'hooligan'. "Dat is wat je ook regelmatig hoorde schreeuwen."

'Dit willen wij ook'

Ook zou het goed kunnen dat het om meer draait dan het uiten van frustratie over de avondklok en het botvieren van verveling. "Die jongeren laten zich gek maken door de rellen in andere steden en denken: dit willen wij ook in Rotterdam."

Lars Klappe van de Wijkraad Hillesluis was verbaasd dat er zoveel agressie oplaaide in zijn wijk, maar eigenlijk ook weer niet. "Ik zag het niet direct aankomen. Maar ik ben ook niet compleet verbaasd. Hillesluis heeft reputatie dat dit kan gebeuren. Al verbetert er veel de laatste jaren. Kijk maar eens naar huizenprijzen die sterk stijgen. Dat zegt ook wat."

Maar waar zijn de ouders? Margreet is zelf moeder. "Als die van mij erbij was geweest had ik hem met zijn haren naar het politiebureau gesleept. Geef hem nog maar een tik met de lat, zodat hij het goed voelt."

'Niet opgevoed'

"Ik merk hier dat kinderen niet goed worden opgevoed. Ze hangen bijvoorbeeld eindeloos op straat rond. Dat ze goed kunnen leren, maakt niet uit, ze zijn voortdurend buiten." Het is iets wat je wel eens vaker hoort op Zuid: ouders die geen benul hebben wat hun kinderen allemaal doen buiten de deur en het contact kwijt zijn.

Klappe is verbaasd dat de jongeren hun eigen wijk slopen. "Bij de Dirk doen ze boodschappen en de picknicktafels zijn er neergezet voor hen. Daar eten ze een patatje." Met de wijkraad zet hij zich al lang in voor jongeren. "Helaas zijn evenementen nu bijna niet mogelijk. We organiseerden en regelden best veel."

Waar wat Margreet en sommige andere bewoners het leger wordt ingezet, hoopt Klappe dat de geest na de uitspattingen van gisteravond met een aantal preventieve maatregelen als vanzelf weer in de fles gaat. "Ik kan me haast niet voorstellen dat dit vanavond wéér zo los gaat."

Over één ding zijn Klappe en de andere buurtbewoners het allemaal roerend eens over één ding: dit mag nooit meer gebeuren. Rotterdam-Zuid zit in de lift en het gaat beter, maar dat herstel is veel te kwetsbaar voor uitspattingen als die van maandag.