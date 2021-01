Grootschalige coronatesten in Charlois komen langzaam maar zeker op gang

De kop is eraf. De grootschalige coronatest in Rotterdam-Charlois is begonnen. Alle 69.000 bewoners van deze Rotterdamse wijk zijn gevraagd zich te laten testen, of je klachten hebt of niet. Met dit landelijke experiment wil de GGD coronabesmettingen in dit gebied in kaart te brengen. Met deze laagdrempelige test hopen ze dat te bereiken maar op de eerste dag was er nog weinig toeloop.

’s Ochtends stond een handvol mensen in de regen voor de Laleli moskee in Carnisse. Dit is een van de tien testlocaties in Charlois. Een doorweekte Rotterdamse wilde zich al laten testen maar zegt dat ze niets wist van deze proef. In het begin van de middag stond op deze locatie de teller op 25 testen.

Verschil met Lansingerland

Dat is een groot verschil met de duizenden mensen die zich op de eerste dag lieten testen in Lansingerland toen daar een soortgelijke oproep werd gedaan. De ernst van de zaak was in die gemeente wel aanzienlijk groter omdat daar de angst was dat de Britse variant van het coronavirus voor veel besmettingen zou zorgen.

Burgemeester Aboutaleb kwam in de middag ook polshoogte nemen in Rotterdam Charlois. Hij zegt dat dit aantal een mooi begin is. “Ik hoop dat er meer mensen zich de komende tijd gaan testen. Het bestuur van de moskee heeft mij belooft bij te dragen aan het informeren en motiveren van mensen om zich te laten testen.”

Veel werk aan de winkel

Een andere bewoner hoorde van de proef via Rijnmond. Het is de eerste keer dat hij een test doet. “Ik vond het onzin om te laten testen zonder klachten omdat anderen het meer nodig hebben. Bij deze proef kan je je ook testen zonder klachten en daarom ben ik erbij.”

Er is nog veel werk aan de winkel. Volgens Aboutaleb is mond-op-mond-communicatie de beste manier om mensen te bereiken. “Er zijn mensen die niet worden bereikt door de persconferentie van premier Rutte en waarschijnlijk snappen ze die ook niet. We moeten het echt hebben van mond-op-mond-communicatie.”