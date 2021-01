Rotterdamse rapper Jairzinho op straat om jongeren naar huis te sturen

De Rotterdamse rapper en oprichter van platenlabel Rotterdam Airlines Jairzinho is vanavond op straat om jongeren die van plan zijn te rellen naar huis te sturen. "Ik wil de stad beschermen, het is niet stoer wat er gebeurt."

Om acht uur dinsdagavond gaat Jairzinho Winter Walden de straat op, met een aantal mede artiesten, vrienden en jongeren die zich ook willen inzetten. "We gaan de toegang tot het centrum in de gaten houden, zodat jongeren die bijvoorbeeld op weg zijn naar de Mediamarkt over te halen om te keren."

De Rotterdamse rapper is populair, hij heeft bijna 40.000 volgers op Instagram. Hij maakt nu gebruik van zijn bekendheid om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. "Ik ben ook boos, ik ben het ook beu maar dit is niet te manier om je uit te spreken. Rellen maakt het alleen maar erger".

Hij blijft zolang op straat als nodig is om jongeren aan te spreken. "Ik heb overleg met de buurt en instanties gehad en ze begrijpen dat ik echt kan helpen. Ik maak me zorgen om mijn eigen toko én die van mijn buren. Ondernemers mogen niet nog meer de dupe worden van alles".