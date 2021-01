Deze hoogleraar weet hoe je rellen voorkomt: houd 'hooligans' weg bij de sensatiekickers

Hoe voorkom je rellen? Dit is de vraag van het moment. Tom Postmes is hoogleraar sociale psychologie en onderzoekt relgedrag. Zijn advies: "Ordehandhaving begint altijd met heel goed in de smiezen te hebben wie er op straat staan."

Een goede aanzet is al gedaan met de videoboodschap van burgemeester Aboutaleb. Daar is volgens de hoogleraar heel goed over nagedacht.

"Aboutaleb spreekt de daders direct en persoonlijk aan. Hij blijft het contact zoeken met de jongeren en hun ouders en dat is essentieel. Anders verlies je ze."

Groepen uit elkaar houden

Postmes denkt dat er verschillende groepen aanwezig zijn op straat. "Dat zijn mensen die kwaad in de zin hebben, misschien criminelen of anders figuren die gewoon zin hebben om te rellen, een groep die je kan omschrijven als hooligans. Maar die staan vermengd met mensen die vooral nieuwsgierig zijn en een kijkje komen nemen, sensatiekickers. Die laatste groep laat zich dan mogelijk verleiden om mee te doen. Maar ze komen niet met de intentie om geweld te plegen. "

Je zult volgens Postmes alles op alles moeten zetten om die groepen uit elkaar te houden. "De groep die geweld in de zin heeft kun je aanpakken. Maar zorg dat het niet overspringt."

Er niet op los meppen

"En als je dan gaat handhaven en geweld gaat gebruiken, zorg er dan voor dat mensen goed begrijpen waarom dat zo is. Wat je niet wilt, is dat het beeld ontstaat dat de politie er maar op los mept en dat onschuldigen ook het slachtoffer worden. Want dan heb je weer het probleem dat je mensen tegen je gaat verenigen. Dan kun je opeens honderden tegenover je hebben en dan wordt het heel erg lastig."

Spreek jongeren aan

Sommige jongeren vinden het leuk om te rellen. Hoe moeten we daarmee omgaan? "De meeste komen niet met de intentie om geweld te plegen. Er zitten ook veel jongeren bij die voor het eerst in hun leven met stenen naar de politie gaan gooien. De ME, politie, omstanders en ook familie moeten samen proberen deze jongens te overtuigen dat ze dit beter niet kunnen doen.