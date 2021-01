Deze acht vrienden wilden een kapperszaak op Zuid beschermen tegen relschoppers, maar daar stak de politie een stokje voor

Van den Berg: "Mijn zus zag dat andere winkels al werden dicht gespijkerd en belde me wat ze moest doen. Ik zei dat er maar één ding op zat: zelf voor de ramen gaan staan en ze proberen tegen te houden."

Dat duurde niet lang. "Opeens waren er vijf arrestatieteams. Die waren het in principe wel eens met wat we deden. Ze zagen ook wel dat wij geen relschoppers zijn. Maar ze hebben toch van hogerhand gehoord dat we vanwege de coronaregels een boete moeten krijgen. Daarna zijn we met z'n allen naar huis gestuurd."

Van den Berg is teleurgesteld dat ze de kapperszaak op de Laan op Zuid niet kunnen beveiligen. "We zijn geen kleine kinderen meer. We willen gewoon dat het allemaal normaal gaat. Wij worden nu weggestuurd en de rest mag dadelijk zeker gewoon zijn gang gaan?"