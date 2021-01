Capelse familie lijkt het verband tussen vier schietpartijen

Het beeld van de schutter dat in Opsporing Verzocht werd getoond. Dit is op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.

Vier keer werd een pand of woning in Rotterdam en Capelle aan den IJssel beschoten en de eigenaar van de vier locaties lijkt het verband tussen de schietincidenten. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht vertelde de politie dat een familie uit Capelle eigenaar is van alle vier de beschoten gebouwen.

Het gaat om vier schietincidenten tussen 18 en 23 januari dit jaar. De eerste twee keer was een bedrijfspand in Rotterdam doelwit. Eerst een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg, daarna werden kogels afgevuurd op een bedrijfspand aan de Abraham van Stolkweg. De eigenaar sliep op dat moment in het pand. Hij werd wakker van de knallen maar raakte niet gewond.

Woonhuis doelwit

Op 21 januari werd het woonhuis van de familie onder vuur genomen. Dat gebeurde aan de Charactostraat in de Capelse wijk Fascinatio. Twee dagen later was het bij hetzelfde huis opnieuw raak. Alle vier de incidenten vonden in de nacht plaats.

De politie heeft videobeelden verspreid van de schutter. Daarop is te zien dat hij het restaurant en bovenliggende etalage aan de Nieuwe Binnenweg onder vuur neemt.