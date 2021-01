Capelse familie lijkt link tussen vier schietpartijen

Het beeld van de schutter dat in Opsporing Verzocht werd getoond. Dit is op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.

Vier keer werd een pand of woning in Rotterdam en Capelle aan den IJssel beschoten en de eigenaar van de vier locaties lijkt het verband tussen de schietincidenten. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht vertelde de politie dat een familie uit Capelle eigenaar is van alle vier de beschoten gebouwen.